Procurador-chefe do MPT-SE realiza visita institucional ao presidente da Funcap

Parceria em projetos de fomento à cultura foi tema de reunião

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, realizou, nesta segunda-feira (6), visita institucional ao presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão.

O encontro foi uma oportunidade de conhecer os projetos voltados ao fomento da cultura em Sergipe. “Nosso estado é rico nas artes, na cultura, sendo este um importante setor na geração de emprego e renda para trabalhadoras e trabalhadores. O MPT-SE está atento às demandas dessa área e, inclusive, foi aprovado pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Recomposição de Danos Trabalhistas (FERDT) a construção de 130 fornos sustentáveis para artesãos de Santana do São Francisco, uma medida que vai garantir dignidade aos trabalhadores, além de ampliar a produção de peças de artesanato no município”, afirmou o procurador Márcio Amazonas.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, agradeceu a visita e destacou a atuação conjunta do MPT-SE com o Governo do Estado. “Foi um prazer enorme receber o procurador Márcio Amazonas. O MPT-SE vem fazendo um excelente trabalho, inclusive em parceria com o Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e estamos sempre à disposição para dialogar no que for necessário”, disse o presidente.

Texto e foto ascom MPT