Procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro recebe Medalha do Mérito Policial

Homenagem acontece durante solenidade alusiva ao Dia do Soldado

O procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro recebeu a Medalha do Mérito Policial Militar, em solenidade realizada nesta terça-feira (27). A condecoração é entregue a personalidades que contribuem com a sociedade e com a Polícia Militar de Sergipe (PMSE).

“Agradeço à Polícia Militar de Sergipe pelo convite e pela medalha, mas ressalto que o Ministério Público do Trabalho em Sergipe, por todos os que trabalham na instituição, é quem merece o reconhecimento. A PMSE está de parabéns por, além de servir à sociedade com a segurança pública, apoiar o projeto de Judô que beneficia a população do Bairro América. A prática do esporte sadio faz parte da formação do ser humano, prevenindo problemas sociais como a exploração do trabalho infantil”, destacou o procurador Raymundo Ribeiro.

O projeto desenvolvido nas dependências do Centro de Treinamento da Polícia Militar, pelos professores de Judô, que também são policiais militares, tem formado vários alunos, inclusive de alto rendimento.

Na solenidade, o procurador recebeu a medalha das mãos do governador do Estado, Fábio Mitidieri, acompanhado do comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro. O evento, alusivo ao Dia do Soldado, aconteceu no Centro de Ensino e Instrução (CEI), no Bairro América, em Aracaju, com a presença de diversas autoridades, amigos e familiares dos homenageados. Houve também a promoção de Oficiais e Praças pelos critérios de antiguidade e merecimento.

Foto: Lays Millena Rocha

Ascom MPT-SE