Procurador Mario Cruz fala sobre atuação do MPT a estudantes

Alunas do curso de Direito da Faculdade Pio Décimo tiveram uma manhã de conhecimento a sede do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). As estudantes foram recebidas nesta terça-feira (23) pelo procurador do Trabalho Mario Cruz, que explicou como é a atuação do MPT.

O procurador falou sobre as áreas temáticas que norteiam as atividades do MPT e o atendimento às denúncias que chegam à instituição pela internet, telefone ou de forma presencial.

Deisiane Couto é aluna do 10º período do curso de Direito e ainda não conhecia o MPT-SE. “Aqui, tivemos uma aula maravilhosa sobre o que e o que faz a instituição. Tínhamos muitas perguntas e conseguimos as respostas a partir da explicação do procurador. Estamos muito gratas pela oportunidade”, comentou a estudante.

Portas abertas

Nos últimos meses, o MPT em Sergipe já recebeu estudantes de outras instituições, a exemplo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit) e Fanese, proporcionando aos futuros operadores do Direito conhecimento sobre o Ministério Público do Trabalho e a sua importância na proteção aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. De acordo o procurador do Trabalho Mario Cruz, esse contato com o público é fundamental para que a sociedade conheça o MPT. “Esse ramo do Ministério Público ainda não é muito conhecido. E é justamente conhecendo os órgãos públicos e sabendo dos seus direitos, que a as pessoas vão fazer com que essa instituições melhor trabalhem. O contato com estudantes, associações, com pessoas do povo é importante para que a gente possa explicar de uma forma acessível como funciona esse ramo do Ministério Público”, finalizou o procurador.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha