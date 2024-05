Procurador  realiza palestra sobre combate ao trabalho infantil

Procurador Raymundo Ribeiro realiza palestra sobre combate ao trabalho infantil

“Infância é para aprender, não para trabalhar! Juntos, combatemos o trabalho infantil”. Esse foi o tema da palestra realizada pelo Procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro na noite desta segunda-feira (20), em Aracaju. O evento foi realizado no Centro de Ensino e Instrução (CEI) do Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) no Bairro América, na capital. Ele foi recebido pelos integrantes do Projeto Social de Judô da PMSE.

O evento começou com a participação de estudantes do curso de Direito da Universidade Tiradentes (Unit) que, após firmar Termo de Cooperação, tem desenvolvido projetos em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). “Desenvolver esse projeto tem sido ótimo. A gente tem trabalhado bastante nisso, fazendo as pesquisas com o grupo. Decidimos fazer essa atividade aqui no Batalhão, devido à parceria com o MPT, para falar sobre o tema com as crianças”, contou a estudante Ana Paula Soares.

O Procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, que também é o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), iniciou a palestra falando sobre as desigualdades sociais. “Muitas vezes, o trabalho infantil não é uma escolha. Mas temos vários exemplos concretos de crianças e adolescentes que morreram no trabalho ou que são vítimas do trabalho escravo”, disse o Procurador.

Outros exemplos de trabalho infantil são a exploração sexual de crianças e adolescentes, além do trabalho em feiras livres, que expõe as vítimas a inúmeros riscos. “O trabalho infantil faz com que essas pessoas percam oportunidades. Precocemente, a criança deixa de aprender e pula etapas, ao fazer uma coisa para a qual ainda não está pronta”, pontuou Raymundo Ribeiro.

O Procurador também destacou a importância da prática esportiva para crianças e adolescentes. “O esporte nunca me atrapalhou em relação aos estudos. Daqui, já saíram muitos talentos do judô e outros podem surgir. Aproveitem essa oportunidade, porque a prática esportiva bem orientada é sinônimo de foco, disciplina e determinação”, ressaltou.

O sargento Élvio Marcelo, idealizador do Projeto Social de Judô da PMSE, agradeceu a participação do Procurador. “Temos muitas crianças com histórico de trabalho infantil na feira do Bairro América e as famílias acham que não tem nada demais, mas já vimos que traz danos emocionais. A criança tem que estar brincando, estudando e praticando esporte. Por isso a fala do doutor Raymundo, conscientizando esses pais, foi tão importante”, comentou.

