Produção agrícola de Sergipe segue a tendência de aumento para  2025

A produção agrícola de Sergipe tem se destacado com aumentos consecutivos, ano após ano. Exemplo disso são os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontou que, em 2024, houve um aumento de de 21,32% no valor de produção, em relação a 2023, que passou de R$ 2,4 bilhões para R$ 2,9 bilhões. Em 2025, contudo, a previsão da produção de grãos no estado continua seguindo a tendência de crescimento, conforme Levantamento Sistemático da Produção Agrícola realizado pelo próprio instituto de estatística, com uma produção prevista de 1.047.859 toneladas de grãos, como arroz, milho, amendoim e demais oleaginosas.

Sendo o produto com maior valor de produção em Sergipe, o milho é cultivado em 68 dos 75 municípios sergipanos e, no ano de 2024 alcançou, um volume de 1.004.727 toneladas de grãos produzidos. Até o momento, seguindo a tendência de crescimento, já são contabilizadas 1.005.008 toneladas do produto, que aponta os municípios de Carira, Simão Dias e Poço Verde como os principais de Sergipe.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, destaca que a liderança da cultura do milho decorre de vários fatores. “Entre estes, a introdução das boas práticas cultivares, mecanização de alta tecnologia e insumos adequados, e acesso ao crédito por bancos públicos – entre eles o Banese, que vem ampliando a oferta de crédito agrícola e abrindo agências especializadas e mais próximas do produtor”, avaliou.

O levantamento do IBGE também apontou um crescimento nas culturas de laranja, cana-de- açúcar e coco-da-baía. A safra de laranja, em Sergipe, até o mês de agosto deste ano, já contabiliza um volume de 402 mil toneladas, apontando um crescimento de 6,2% em relação ao ano passado. Segundo maior valor de produção em 2024, a laranja apresentou uma alta significativa em relação a 2023, passando de R$ 368,7 milhões para R$ 718,6 milhões, o que representa um aumento percentual de 94,92%, com destaque para os municípios de Cristinápolis, Salgado e Lagarto, que despontam como maiores produtores entre os 22 municípios sergipanos que cultivam a fruta.

Ainda de acordo com o secretário, o Governo de Sergipe tem priorizado as atividades da agricultura familiar, por meio da Seagri e suas empresas vinculadas (Emdagro, Coderse e Pronese). “Por meio destas empresas, o governo presta assistência técnica rural, pesquisa agrícola, fomento à produção irrigada e áreas de sequeiro, assim como nas áreas de defesa sanitária e ação fundiária”, explicou.

Incentivos do governo

Uma das ações de fortalecimento da agricultura, executada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), que contribui para o aumento na produção de grãos, é o programa de distribuição de sementes de milho e arroz. Por meio do “Sementes do Futuro”, o Governo do Estado já investiu R$ 12,7 milhões com a entrega de 980 toneladas de sementes (milho e arroz) distribuídas para agricultores de 60 municípios. A ação visa fortalecer a agricultura familiar no estado, garantindo acesso a sementes de qualidade e incentivando a produção agrícola.

O governo também tem investido na agricultura irrigada. São 14.415 pessoas beneficiadas nos 1.674 lotes dos seis perímetros públicos irrigados, administrados pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), empresa vinculada à Seagri. Mais de 122 mil toneladas de produtos agrícolas, com o valor total da produção de R$ 249.055.276,00, foram comercializadas nos seis perímetros irrigados, apenas no ano passado.

Nesses perímetros, o governo faz investimentos em obras, como serviços de limpeza e reforma de canais, conserto de adutoras, recuperação de equipamentos, drenagem e limpeza em estações de bombeamento, recuperação de hidrantes, estradas e manutenção nos lotes, melhorando a oferta de água para irrigação e a segurança operacional dos perímetros públicos.

Foto: Ascom Seagri