Produções da Estácio  são selecionadas para Mostra de Cinema Universitário

A criatividade e o talento dos estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Estácio foram reconhecidos com a seleção de duas produções para a Mostra de Cinema Universitário do Festival Sercine. O evento, que acontecerá em Aracaju em fevereiro de 2025, é considerado uma das principais vitrines do audiovisual universitário no Brasil.

Os curtas selecionados foram realizados pela Nucine Filmes Maracanã, a Produtora de Cinema Universitário da Estácio Maracanã, e refletem a diversidade de temas e abordagens do curso. “Através dos Sentidos”, dirigido por Gilson Nascimento, conta a história de Ivan, que fica tetraplégico ao levar um tiro de um assaltante. Só com os sentidos da visão e audição, ele traz o passado à memória, que se revela através de sons do presente. Já o segundo filme, intitulado “Quando Eu Soltar a Minha Voz”, tem direção de Guilherme Telles e acompanha um músico calado e sua curiosa admiradora, trazendo uma pitada de fantasia e drama.

Para Cátia Castilho, orientadora dos estudantes e coordenadora da Nucine Filmes Maracanã, ser a única universidade do Rio de Janeiro selecionada para a mostra é um grande privilégio. “É um reconhecimento ao talento de nossos alunos e ao trabalho desenvolvido pela produtora”, comemora. “Nosso compromisso, como orientadores, nos processos de produção até a finalização, é imprescindível. A participação em festivais como este valoriza o cinema universitário em todas as suas potências, ampliando o alcance de nossas obras e levando nossa produção e instituição de ensino ao destaque”, finaliza.

Já Sandra Sousa, responsável pela distribuição dos filmes universitários da Estácio em festivais nacionais e internacionais, conta que a notícia da seleção foi recebida com comemoração. “É um reconhecimento do nosso trabalho em conjunto, pois acompanhamos todo o processo dos filmes, desde pré-produção até a finalização, curadoria e distribuição, buscando sempre valorizar o trabalho dos nossos alunos”, destaca. “É a valorização do nosso Cinema Universitário, abrindo janelas em outros lugares e mostrando como alunos e professores estão pensando o cinema aqui na Estácio!”.

De acordo com Gilson Nascimento, diretor e roteirista do curta selecionado “Através dos Sentidos”, ter sido selecionado foi uma honra e um orgulho muito grandes. O estudante destaca que estar em meio a tantas outras grandes produções é muito importante para a sua carreira no audiovisual. “Iniciativas como essas, que fomentam a cultura, mostram-se imprescindíveis para a formação de profissionais do Cinema. Não só na execução de suas obras, mas também no incentivo a diversas manifestações culturais e artísticas no Brasil”, afirma.

A Mostra Nacional Universitária é direcionada às produções realizadas nos cursos de cinema das universidades e escolas brasileiras. O Festival Sercine, que está em sua 11ª edição, é realizado pela Rolimã Filmes com recursos da Lei Paulo Gustavo, executada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP/SE). A exibição de todos os filmes selecionados acontecerá em fevereiro de 2025, com a data exata a ser divulgada. Mais informações sobre a Mostra podem ser encontradas no Instagram do Festival (@festivalsercine). Já para conhecer melhor o Nucine, acesse o perfil no Instagram (@nucinemaracana).

Texto e foto Rebeca Teixeira