Produtora sergipana do Curta-se é selecionada no edital da Petrobras

A AVBR Produções, realizadora do Festival Ibero de Cinema de Sergipe (Curta-SE) foi a única produtora sergipana selecionada pelo edital cultural da Petrobras que contou com 8044 projetos inscritos. A seleção contemplará a edição de número 24 do Festival Curta-SE.

“É muito satisfatório ver o esforço e dedicação serem transformados em resultado de edital, principalmente um edital de tamanha relevância e pluridiversidade como o da Petrobras, que este ano recebeu mais de 8 mil inscritos e apenas 140 projetos foram selecionados. E ainda podermos ser as representantes do nosso Sergipe nessa seleção, muito nos honra”, comemorou a produtora executiva do Curta-SE, Deyse Rocha.

O edital cultural da Petrobras é um programa de seleção de projetos culturais que tem como objetivo apoiar a cultura brasileira paatrocinando projetos com elementos de brasilidade. O edital 2024 prevê um investimento de R$ 250 milhões contemplando10 tipos de patrocínio, incluindo programação de espaços culturais, exposições, produção de filmes, manutenção de grupos artísticos, projetos digitais, festivais temáticos e festas regionais. O edital foi elaborado em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Comunicação da Presidência.

“O cinema nacional está em um excelente momento, e o Festival Curta-SE 24, como importante difusor do audiovisual sergipano, fará uma brilhante edição para todos os ergipanos! Vida longa ao Curta-Se! Vida longa à AVBR Produções” , salientou Deyse.

Texto e foto AVBR Produções