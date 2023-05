Produzir + Senar: produtores tiram dúvidas em diversas temáticas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Sergipe), divulga a programação dos Plantões Tira Dúvidas do Programa Produzir + Senar neste mês de maio.

Cada município com Sala do Produtor Rural em Sergipe, tem um grupo de 40 produtores sendo atendidos pelos Agentes de Campo do Senar, além das visitas às propriedades, agente supervisor e agente especialista ficam à disposição na sala do produtor rural ou vão até um povoado, de uma a duas vezes por mês, para tirar dúvidas durante plantões previamente marcados, uma oportunidade também para outros produtores, que não são atendidos pelo programa, possam ter contato com esses profissionais de forma gratuita.

Esta semana aconteceram os plantões nos municípios de Tobias Barreto e Lagarto, onde os produtores compartilharam informações importantes sobre Nutrição de Ruminantes e Manejo Reprodutivo em Rebanhos leiteiros, respectivamente.

Para o agente supervisor, o engenheiro agrônomo Hermínio Menezes, o Produzir + Senar difunde o conhecimento para aquele produtor que está distante da informação. “Levamos ao campo uma orientação personalizada e presencial, mostrando ao produtor que ele pode ser um empreendedor rural e crescer na atividade”, explica o supervisor.

O principal objetivo do programa é levar conhecimento com a capacitação continuada para aumentar a rentabilidade, e consiste em visitas mensais dos agentes de campo aos produtores de pequeno porte, público-alvo deste programa.

Para o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, o Produzir + Senar é um dos programas que leva conhecimento e informação ao produtor rural, reforçando a perspectiva de que todos fazem parte do agronegócio, que gera emprego e renda, no setor que não para de crescer.

Confira a programação dos temas e locais dos próximos plantões para os produtores tirarem dúvidas, sejam eles atendidos ou não, pelo Produzir+Senar:

16/05/2023 às 8h

Alternativas de Bem-Estar para pequenas Criações de Suínos | Sindicado de Produtores Rurais de Indiaroba

17/05/2023 às 8h

Boas práticas no uso de defensivos

Sala do Produtor Rural de Gararu

18/05/2023 às 8h

Criação de Suínos em Pequenas Propriedades

Associação de produtores do Quissamã em Nossa Senhora do Socorro

19/05/2023 às 8h

Compostagem

Propriedade de Dona Selma – Povoado Tapera, em Itaporanga D’Ajuda

23/05/2023 às 8h

Recomendações Técnicas para Cultivo de Tambaqui

DICOP – Distrito Cotinguiba-Pindoba Povoado Santa Cruz em Propriá

Por Samara Fagundes