Prof. Weslley de João do Posto participa da inauguração do Hotel do Grupo Rocha

Nesta quinta-feira,17, o suplente de vereador, Prof. Weslley de João do Posto (PSD), participou da inauguração do Centro-sul Express Hotel, o hotel do grupo Rocha, com sede em Lagarto.

Integrado ao Shopping CentroSul, o empreendimento é uma hospedagem moderna e perto de tudo. Um complexo diferenciado e integrado ao CentroSul Shopping, onde vamos encontrar quartos confortáveis, instalações contemporâneas e um delicioso café da manhã com um padrão único no interior de Sergipe.

São 88 apartamentos com cinco tipos diferentes de configuração. As suítes são equipadas com acomodações modernos, com tudo que é necessário para tornar a estadia uma experiência incrível.

O professor foi recepcionado pelos empresários, Zezé Rocha e Norma Dantas. Também estiveram presentes, o prefeito eleito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD) e a vice-prefeita eleita, Suely Menezes (MDB), autoridades civis e religiosas.

ASCOM – Prof. Weslley de João do Posto