Professor Bittencourt entrega título de Cidadão Aracajuano ao publicitário Lelê Teles

O vereador Professor Bittencourt (PDT), entregou o título de Cidadania Aracajuana ao publicitário e cineasta, Klaudy Teles Gonçalves, conhecido como “Lelê Teles”, na tarde desta segunda-feira, 6, na Câmara Municipal de Aracaju.

Lelê Teles nasceu em Brasília-DF, chegou em Aracaju em setembro de 2008, para trabalhar em uma agência de publicidade. “Lelê é uma figura muito querida, um profissional que carrega duas coisas que para mim são muito preciosas: ele é muito inteligência e ao mesmo tempo muito leve. Foi alguém que me ajudou bastante, me ajuda bastante, de vez em quando eu elogio os textos dele que são da mídia nacional, tratando com leveza aluns temas muito densos, aí está a genialidade, pegar um tema que tem muito peso e seriedade e ele trata com certa leveza e muita perspicácia”, disse o vereador Bittencourt.

O homenageado agradeceu a honraria e elogiou o trabalho desenvolvido pelo parlamentar. “Eu acho bonito seu trabalho porque você é necessário, e sou muito feliz em ter sua amizade. Quero agradecer as pessoas que vieram hoje neste momento importante. Eu cheguei aqui para atender uma campanha para o Governo de Sergipe, trabalho com marcas de políticos, o que tem feito muito bem para cidade, e eu fico muito grato por contribuir com isso. Trabalhei com cinema, com rádio e TV, programas de internet… E eu abracei o lugar que me abraçou, essa cidade sempre me acolheu muito bem, eu sempre fui bem recebido pelas pessoas, e quando eu tenho dado coisas boas para as pessoas dessa cidade, eu recebo coisas boas também, a exemplo desse dia de hoje”, disse Lelê Teles.

Sobre o homenageado:

Lelê Teles trabalhou no departamento de marketing em todas as campanhas políticas para prefeito e governador desde que aqui chegou.

O homenageado é formado em letras pela Universidade de Brasília, onde também estudou jornalismo e publicidade e propaganda. Passou na primeira turma do mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe.

É escritor e figura numa antologia de contos lançado pela editora Atlas. Com sua novela, Lagoas, foi selecionado para a primeira Bienal de Cultura da UNE. É jornalista, redator publicitário e roteirista.

É roteirista dos programas seriados Estação Periferia e De Quebrada em Quebrada, os dois únicos programas seriados feitos em Sergipe com veiculação em rede nacional.

Escreve crônicas de cunho político no sergipano Jornal do Dia e em outros sites de abrangência nacional.

Foto assessoria

Por Jamile Pavlova