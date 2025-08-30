PROFESSOR É AFASTADO POR SUSPEITA DE ASSÉDIO SEXUAL CONTRA ALUNAS EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE CARMÓPOLIS

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) informou nesta sexta-feira (29), que afastou um professor da Escola Estadual Marcelo Déda Chagas, no município de Carmópolis, após denúncias de assédio sexual contra alunas.

A Seed informou ainda que foi instaurado um processo administrativo disciplinar, que determinou o afastamento cautelar imediato do servidor. O caso está sendo analisado pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo e Disciplinar (CPIAD), e as providências legais cabíveis já foram tomadas.

O Programa de Atenção Psicossocial nas Escolas Estaduais (Acolher) também foi acionado, e está acompanhando o caso na instituição, oferecendo suporte às vítimas, suas famílias e à comunidade escolar.

“Reforçamos que repudiamos qualquer forma de assédio e abuso contra crianças e adolescentes, e reafirmamos nosso compromisso com um ambiente escolar ético, saudável, transformador e respeitoso”, diz a nota.

Foto ASN