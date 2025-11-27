Professor morre após passar mal dentro de carro na Avenida Beira Mar

O professor José Regivaldo Sousa dos Reis, de 45 anos, morreu nesta quarta-feira (26), após passar mal dentro de um carro na Avenida Beira Mar, em Aracaju. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Itabaianinha.

José Regivaldo era diretor da Escola Municipal Prof. Pedro Alves de Macêdo, localizada no Povoado Ilha.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. Ele foi avaliado no local pela equipe do Samu, que constatou uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de ressuscitação, mas o professor não resistiu.

A família do professor confirmou que a causa da morte foi infarto e disse que o velório está previsto para ser realizado às 16h, desta quinta-feira (26), na escola onde ele trabalhava.

Em nota, a Prefeitura de Itabaianinha lamentou a morte do professor. “Hoje nos despedimos de um educador que marcou vidas com sua dedicação, ética e humanidade. José Regivaldo Sousa dos Reis deixa um legado que continuará vivo em cada aluno, colega e amigo que teve o privilégio de conviver com ele. Que sua memória seja luz e que o conforto alcance todos os corações entristecidos”.

