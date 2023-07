Professor pesquisador assume coordenação da Capes

Professor doutor Cláudio Dariva passa a exercer a função de Coordenador Adjunto de Programas Profissionais da Área de Engenharias II da CAPES no quadriênio 2021-2024.

No Diário Oficial da União de 26 de junho, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou que designou docentes e pesquisadores para o exercício da função de coordenador ou coordenador adjunto de área de avaliação, no quadriênio 2021-2024. Entre eles, está o professor da Universidade Tiradentes (Unit), doutor Cláudio Dariva, que foi designado para exercer a função de Coordenador Adjunto de Programas Profissionais da Área de Engenharias II.

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil, CAPES atua na expansão e consolidação da pós-graduação Stricto sensu no território nacional. “Os Programas de Pós-Graduação são agrupados e organizados de acordo com suas peculiaridades e atuação. A Coordenação da Área das Engenharias II da CAPES avalia e acompanha a evolução dos 93 Programas de Pós-Graduação das Engenharias Química, Têxtil, Materiais, Metalúrgica, Minas e Nuclear existentes em todos os estados do Brasil”, explica o professor dos cursos da graduação de Engenharia e da Pós-graduação em Engenharia de Processos da Unit, Cláudio Dariva.

Cada coordenação de área da CAPES é composta por três pesquisadores, um coordenador geral e dois coordenadores adjuntos. “Cada uma tem a função de atuar continuamente na proposição de mecanismos e estratégias para a avaliação e aprimoramento dos PPGs de sua área e da pós-graduação Stricto sensu nacional como um todo. A cada ciclo de quatro anos, os programas de pós-graduação são avaliados quanto ao seu nível de excelência numa faixa que vai de 1 a 7 (excelência máxima)”, continua Dariva.

O principal papel da Comissão de Área é propor e organizar mecanismos e sistemáticas para direcionar a atuação dos PPGs e conduzir este processo de avaliação e recomendação de conceitos dos PPGs quadrienalmente. Portanto, a Comissão de Área avalia e recomenda a abertura de novos cursos de Pós-Graduação Stricto sensu que são pleiteados pelas Instituições de Ensino e Pesquisa nacionais.

“Venho colaborando com a Comissão de Área das Engenharias II na qualidade de consultor nas últimas duas avaliações quadrienais (2013-2016 e 2017-2020) e em avaliações para abertura de novos cursos desta área. A partir de junho de 2023, fui indicado pela CAPES para fazer parte do trio de Coordenadores da Área das Engenharias II, na categoria de Coordenador Adjunto dos Cursos Profissionalizantes. Considero esta ser uma atividade de alta relevância e acima de tudo de enorme responsabilidade, pois trabalharemos em conjunto com a comunidade nacional propondo políticas e direcionamentos para toda a área nos próximos anos”, conta.

Nomeação

Cláudio Dariva irá atuar nacionalmente em órgãos de fomento como o CNPq dentro do Comitê de Assessoramento da Engenharia Química e agora na Coordenação de Área da CAPES. “Essa nomeação é fruto também das atividades de pesquisa e desenvolvimento que conduzimos dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos da Universidade Tiradentes, PEP/Unit, ao longo dos últimos 17 anos. Certamente, a excelência do PEP/Unit, que hoje possui conceito 6 na CAPES, é fruto da política única e diferenciada que a Instituição implementou desde 2004. As atuações minha e de outros colegas em órgãos nacionais de CT&I são também evidências e consequências desta política institucional, uma vez que propicia o desenvolvimento diferenciado de seus pesquisadores”, afirma.

A nomeação atesta a alta produtividade e qualidade das ações do professor Cláudio Dariva. Para o vice-reitor, Jouberto Uchôa Junior, seu currículo é motivo de orgulho para a Universidade Tiradentes.

“O professor Dariva é um grande pesquisador que tem uma respeitabilidade perante a comunidade acadêmica e nada mais justo do que a CAPS oportunizar a ele um espaço de reconhecimento pelo seu trabalho participando do Comitê da Área de Engenharia. A Universidade Tiradentes fica muito feliz em ter um professor representando os demais pesquisadores. Creio que eles se sentem prestigiados por ter uma representação tão importante dentro de um órgão estratégico do Ministério da Educação”, declara.

O vice-reitor enfatiza que as atividades realizadas pelo professor Dariva estão vinculadas ao Programa de Engenharia de Processo é considerado de excelência, com nota 6 pela CAPES. “Isso mostra que a Universidade Tiradentes está no caminho certo. Quando o aluno se interessa em ter uma trajetória acadêmica e vê que a Unit oferece programas de qualidade e reconhecidos pelos órgãos avaliadores, eles se sentem partícipes de uma Instituição que tem um diferencial importante de respeitabilidade acadêmica. Para o aluno, ter em seu diploma o nome da Universidade Tiradentes é um diferencial de destaque no mercado de trabalho”, pontua.

O pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Ronaldo Linhares, ressalta a importância de ter um representante da Unit em uma comissão de área. “Ter um representante em uma comissão nacional, especificamente na comissão de área, é muito importante para a Unit, para o Programa e para a pós-graduação. A escolha pelo professor Cláudio não é nenhuma novidade porque ele é um dos nossos profissionais dedicados nessa área, com um currículo excelente e que tem participado ativamente de outros movimentos, inclusive dentro do CNPq”, destaca.

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos, Giancarlo Richard Salazar Banda, parabeniza o colega de trabalho. “Como coordenador do Programa, é uma grande alegria e satisfação compartilhar espaços e, principalmente, experiências com o professor Dariva. Ele é uma pessoa muito humana, sempre atenta e preocupada com o que é melhor para os alunos e para o programa. Além de ser um grande amigo, ele é um colega muito querido e estimado por todos no grupo”, salienta.

Para o coordenador da pós-graduação Stricto sensu, Marcos Wandir, é uma imensa alegria ter um professor nomeado pela Capes. “Inicialmente, parabenizo pela designação para exercer a função de Coordenador Adjunto de Programas Profissionais da Área de Engenharias II da Capes. Entendo que é um reconhecimento e mérito pela seus conhecimentos e atuação no programa de pós-graduação de alto nível de excelência. Em relação à instituição, considero muito relevante ter um professor participando da avaliação dos cursos, ampliando a rede de relacionamento e inserindo a Unit em um grupo tão seleto”, reforça.

Asscom Unit