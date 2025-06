PROFESSORA APOSENTADA, DONA LÚCIA MELO DA SILVA CHEGA AOS 102 ANOS AFIRMANDO QUE “É BOM VIVER”

“Chegando em nosso jardim, cantamos com alegria, saudamos os professores, bom dia, bom dia”, rememora a professora aposentada Lúcia Melo da Silva que durante 28 anos, trabalhou na Escola Municipal de Educação Infantil José Garcez Vieira, a primeira de Aracaju, localizada na Praça Dom José Tomaz, no Bairro Siqueira Campos. Natural do município de Capela, ele veio ainda criança morar com os pais em Aracaju, para estudar e onde se formou na Escola Normal.

Apesar dos seus 102, completados no dia 10 de junho, Dona Lúcia relembra situações que viveu na cidade natal, numa época que o povo temia Lampião e seu bando. “A gente se escondia no meio do mato, saia da cidade, temendo acontecer alguma coisa com a gente. Mas deixei Capela com uns 7 anos. Meu tio Flávio era juiz e morava em Aracaju. Ele e a esposa nos trouxeram para a capital, para que eu pudesse estudar”.

Em Aracaju, Dona Lúcia estudou e se formou normalista no Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB). Depois de formada, prestou dois concursos, um para o Estado e outro para o Município. “Na época optei pelo Município, porque pagava mais. Sempre trabalhei no mesmo lugar, no Jardim de Infância José Garcez Vieira, no Siqueira Campos”.

Aos 21 anos, no dia 10 de fevereiro de 1945, a normalista Lúcia casou com João Vieira da Silva, mais conhecido com Seu Vavá da Safira, que tinha então 20 anos, na Catedral Metropolitana de Aracaju. Com ele teve quatro filhos: Flávio Rosa, Alcides Melo, Lúcia de Fátima e Teófilo Melo.

“Eram seis, mas perdi os dois ainda bebê, Joãozinho por problemas respiratórios e Lucijon por problemas no cérebro, devido a um acidente que sofri quando estava grávida e bati a barriga”, relembra ela, com o auxílio da neta Luana.

De bem com a vida, Dona Lúcia disse que foi feliz, no trabalho e com a família. “Viver é bom, mas é preciso saber viver”, declara a devota de São José, que ajudou na construção da Igreja, sendo inclusive homenageada quando a Paróquia completou 100 anos. “Antes era no Colégio Patrocínio São José. Tinha muita lama e daí começamos atividades para angariar fundos e construir a igreja”, rememora.

Essa alegria pela vida, Dona Lúcia aplicava em tudo que fazia, inclusive nos dias em que foi professora na Escola José Garcez Vieira, onde se aposentou como diretora, em 1973. “Ah, meu Deus, que saudade…Ensinei muitas coisas, português, matemática, educação física, canto. A escola foi a primeira fundada em Aracaju e era modelo. Os políticos de outros estados, quando vinham para a capital sergipana, o prefeito sempre levava lá para que eles conhecessem”.

A professora aposentada diz que usava muito a música nas atividades, desde a chegada, no aprendizado e na saída. E cantarola trechos de algumas delas: “Chegando em nosso jardim, cantamos com alegria, saudamos os professores, bom dia, bom dia”, “A, e, i, o, u, vamos todos aprender…” e “Adeuzinho vou embora, nossa aula terminou, amanhã na mesma hora vou volta, ora se vou….”.

Após a aposentadoria, que ela lembra ter sido quando era Secretário Municipal de Educação, Nicodemus Falcão, mantinha uma vida ativa, de atividade física, casa, família, ir a igreja. Após a pandemia, ficou mais limitada, mas não perdeu o hábito de fazer suas orações diárias e gostar de sempre estar arrumada. “Eu sempre fui linda”, afirma Dona Lúcia, no auge dos seus 102, em resposta a quem diz que ela está bonita.

Visita da prefeita Emília Corrêa

A prefeita Emília Corrêa fez uma visita especial à Dona Lúcia, que completou 102 anos neste dia 10. O encontro foi marcado por carinho, respeito e gratidão à história dessa mulher que é símbolo de força e sabedoria. A gestora agradeceu a oportunidade de comemorar essa data junto à Dona Lúcia. “Estar aqui hoje com a senhora, Dona Lúcia, é uma verdadeira honra. Uma mulher com 102 anos de história, de vivência e de sabedoria. Muito obrigada por me permitir participar desse momento tão especial. Que Deus continue abençoando sua vida com saúde e paz. A senhora é um exemplo para todos nós.”

