Professores da rede já podem se inscrever para terceira edição do projeto Ilé-Iwé

Professores da rede municipal de ensino da capital já podem se inscrever para a terceira edição do projeto Ilê-Iwê, que é parte das ações propostas pelo projeto Aracaju sem Racismo, promovido pela Prefeitura de Aracaju. As inscrições podem ser feitas até o mês de agosto, por meio de formulário online. A iniciativa tem como objetivo promover a formação continuada de gestores escolares e docentes, com vistas ao atendimento pleno ao observado nas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/08.

Essas leis visam incluir a história e a cultura afro-brasileira nos currículos da educação básica brasileira, com o intuito de mitigar a desigualdade social e a desigualdade racial dentro das instituições de ensino.

Esta é uma iniciativa conjunta da Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed), da Coordenadoria da Promoção de Igualdade Étnico Racial (Copier) do Ministério Público de Sergipe (MPSE), da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), e das Secretarias Municipais de Educação dos municípios de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Também conta com o apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neabi).

Nesta terceira edição, cuja abertura será no dia 21 de agosto, às 8h, no MPSE, haverá oficinas específicas voltadas para os profissionais atuantes na Educação Infantil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e na Educação Especial. Os participantes que alcançarem a frequência mínima obterão, ao final, certificado de 40 horas. As inscrições devem ser realizadas neste link.

De acordo com a coordenadora de Políticas Educacionais para a Diversidade (Coped) da Semed, Analice Marinho, a intenção é que o projeto não seja materializado, apenas, em uma ação pontual, mas que ocorra nas unidades de ensino durante todo o ano letivo, para que as questões abordadas nele continuem durante o processo escolar.

“É uma base que proporcionamos a estes professores, para que eles deem continuidade em sala de aula e desenvolvam suas atividades com as turmas das nossas escolas. Por isso que é tão primordial, tanto a formação dos docentes, quanto a dos gestores. Queremos que realmente haja essa conscientização por parte de todos. É necessário trabalhar este reconhecimento, o fortalecimento de identidade, de vínculos e de fazer com que cada aluno entenda a importância de quem se é na construção de sua história”, explica Analice.

Imagem: Marcos Paixão/Ascom Semed