Professores da rede municipal de Aracaju voltam a paralisar atividades para cobrar pagamento de piso salarial

Na manhã desta segunda-feira (22), os professores da rede municipal de ensino de Aracaju, voltaram a paralisar as atividades. Na rede municipal há cerca de 32 mil alunos matriculados.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que, 77 das 79 escolas da rede, cerca de 32 mil alunos, estão sem aulas.

Segundo o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema), a categoria deve fazer uma vigília em frente à prefeitura da capital, no Centro Administrativo, às 14h, quando uma comissão será recebida pela gestão municipal, que irá apresentar uma proposta referente ao pagamento da categoria.

O Sindipema cobra da gestão municipal o pagamento do piso, que é de R$ 3.845,63.

Já a Secretaria Municipal de Educação (Semed), argumenta que atualmente, professores efetivos em início de carreira, que trabalham 40 horas semanais ganham, atualmente, salário bruto de R$ 5.189,04.