Professores da Rede Pública Estadual são selecionados para intercâmbio nos EUA

Dez docentes sergipanos vão participar do Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa (PDPI), superando o número de vagas previsto para o estado

Dez professores de Língua Inglesa da Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe foram selecionados para participar do Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa (PDPI), que será realizado nos Estados Unidos, de 29 de junho a 8 de agosto. A ação é fruto de uma parceria entre a Comissão Fulbright, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Capes e a Embaixada Americana no Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação.

Inicialmente, cada estado brasileiro contaria com sete vagas, mas Sergipe se destacou ao ter dez educadores classificados. O programa tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente, proporcionando uma imersão na língua e cultura dos Estados Unidos. A iniciativa visa ampliar as perspectivas de crescimento pessoal e profissional dos professores, ao mesmo tempo em que qualifica o ensino de inglês nas escolas públicas.

A formação ocorrerá em uma universidade norte-americana, com atividades acadêmicas intensivas voltadas ao ensino da língua inglesa. Os participantes receberão benefícios como passagens aéreas, ajuda de custo, seguro saúde, alimentação, material didático, entre outros auxílios logísticos e financeiros.

Processo de classificação

O processo de classificação foi feito por meio de uma verificação da consistência documental e, após a verificação, eles passaram por um teste de proficiência em inglês TOEL ITP. Os candidatos que obtiveram nota igual ou maior a 400 pontos foram classificados

Professor do Colégio Estadual Poeta José Sampaio, em Nossa Senhora do Socorro, Rubens Lima da Silva conta que a oportunidade é um marco em sua trajetória. “Por meio desse programa de intercâmbio, a gente pode desenvolver nossas habilidades e, ao mesmo tempo, sair da nossa zona de conforto. Estar na Universidade de Missouri é uma realização pessoal e profissional muito importante e necessária para o mundo globalizado em que vivemos”, afirma.

A técnica pedagógica do Centro Estadual de Idiomas, Nádia Cardoso, destacou a importância da iniciativa. “A Seed estimula constantemente os professores para que eles também participem de intercâmbios. Essa é mais uma ação da internacionalização da educação pública sergipana”, pontua.

Foto Michele Becker

Ascom Seed