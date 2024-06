Professores e técnicos da UFS e do IFS realizam manifestações em Sergipe

O “Dia Nacional pela Educação” foi marcado por dois protestos de professores e servidores da UFS e do IFS.

Os técnicos-administrativos e os professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS) realizaram nesta segunda-feira (03), uma manifestações na entrada dos campi.

As categorias estão com as atividades paralisadas e decidiram compartilhar com a população sobre as bandeiras de luta.

As aulas da Universidade Federal de Sergipe foram interrompidas no dia 13 de maio, afetando cerca de 30 mil estudantes enquanto no IFS, cerca de sete mil alunos não estão participando das atividades escolares.

Os servidores reivindicam reajuste salarial em torno de 22,5%, divididos em 2024, 2025 e 2026, além de recomposição orçamentária, a abertura de diálogo com o Governo Federal e revogação de medidas aprovadas anteriormente, como o teto de gastos e o arcabouço fiscal.

Foto: Ascom/Sinasefe