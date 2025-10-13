Professores serão homenageados em Sessão Especial na Alese

A iniciativa da deputada Linda Brasil simboliza o compromisso com a valorização do magistério sergipano e o fortalecimento da educação pública

Em reconhecimento às lutas históricas e ao papel fundamental dos professores na educação pública de Sergipe, na próxima quarta-feira, 15, a Assembleia Legislativa de Sergipe sediará uma Sessão Especial em alusão ao Dia dos Professores. A iniciativa da deputada Linda Brasil (Psol) terá como tema “Lutas e Valorização” e receberá o público na Casa Legislativa a partir das 15h.

A sessão será um espaço de memória, resistência e esperança, reunindo educadores, sindicatos, movimentos sociais, gestores e parlamentares que atuam em defesa da educação pública de qualidade e da classe trabalhadora. O evento busca reafirmar o compromisso coletivo com a valorização da categoria, com a busca por condições dignas de trabalho e o reconhecimento da educação pública.

“É uma data muito significativa para que possamos enaltecer esses profissionais tão importantes para a formação de uma sociedade com mais justiça social. Por isso, esse será um espaço de celebração, reconhecimento e reflexão sobre os desafios enfrentados pelos professores e professoras em Sergipe”, destacou a deputada Linda Brasil.

Na oportunidade, serão realizadas homenagens aos docentes e movimentos sociais que lutam pela melhoria das condições de trabalho e em defesa da educação pública sergipana. “Com essa iniciativa, honramos quem dedica a vida à docência, buscando ensinar, formar e inspirar novas gerações”, reforçou Linda Brasil.

Assessoria de Imprensa