Programa Aju Animal realiza campanha de adoção consciente no RioMar Aracaju

Cerca de 70 animais abrigados em ONGs parceiras estarão no shopping à espera de um novo lar

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promove nos dias 22 e 23, a primeira campanha de adoção responsável do ano, em parceria com o RioMar Aracaju. O evento é coordenado pelo Programa Aju Animal e acontecerá no Piso L2, em frente à Clínica Cemise, a partir das 16h. A ação tem como objetivo garantir lares amorosos e definitivos para cães e gatos resgatados.

Referência em saúde e bem-estar animal, o Aju Animal atua em quatro eixos, incluindo o incentivo à adoção. Nesta edição, 70 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção. Os pets adotados passarão por consulta veterinária e receberão a aplicação de microchip de identificação.

A campanha conta com a participação de diversas organizações e grupos de proteção animal, como Instituto Canto Vivo, S.O.S Vida Animal, Canto Animal, Grupo de Voluntários da UFS, Adasfa, Instituto Safira, Projeto Acolher, Projeto Thunder Cats, Gatinhos da Ponte e Bando de Bichos.

A veterinária do programa, Carollyne Costa, destaca a importância da ação e da parceria com o RioMar Aracaju para ampliar o alcance da campanha. “Estamos muito animados e esperançosos. A realização do evento em dois dias permitirá que mais pessoas participem e mais animais tenham a chance de encontrar um lar definitivo. Além disso, a parceria com o shopping é fundamental para dar maior visibilidade à causa”, explica.

Além da adoção, a campanha também oferecerá serviços à população. Durante os dois dias de evento, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Zoonoses, irá disponibilizar vacinação e testagem para leishmaniose, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar dos animais.

