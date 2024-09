Programa Ambiental Despoluir expande parcerias em Alagoas e fortalece a mobilidade

Com o compromisso constante de contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), por meio do Programa Ambiental Despoluir, tem atuado para mitigar, cada vez mais, os impactos ambientais e promover a qualidade de vida da população. Com três novas parcerias estabelecidas, o Despoluir vem executando ações para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Maceió, além dos novos ônibus de transporte escolar e vans no município de Rio Largo e para a Secretaria de Educação, em Penedo.

No total, mais de 120 veículos integram as ações do programa com foco na redução das emissões de poluentes por veículos rodoviários, entre eles, a de Avaliação Veicular Ambiental (AVA), a Avaliação da Qualidade do Diesel (AQD), essenciais para garantir um transporte mais sustentável.

“Saber que essas novas parcerias do Despoluir contribuem em serviços tão essenciais, sendo eles o transporte de criança à creche e o deslocamento de pessoas que precisam de atendimento médico, é uma grande satisfação. O programa tem como objetivo não apenas preservar o meio ambiente, mas também garantir que as futuras gerações herdem um planeta mais limpo e saudável”, pontua a coordenadora do Despoluir de Sergipe e Alagoas, Giselle Souza.

Além dessas parcerias, ainda no mês de setembro, o programa firmou mais uma colaboração com a empresa São Francisco, em Maceió, para oferecer o Serviço de Orientação Ambiental ao Transportador (SOAT). O objetivo é analisar as instalações das empresas de transporte e fornecer diretrizes sobre aspectos ambientais.

“A cada nova parceria que firmamos, expandindo gratuitamente nossos serviços para qualquer empresa interessada, percebemos o impacto positivo e o alcance do programa. Ele tem se mostrado essencial, e continuará sendo, para construir ainda mais colaborações em prol da sustentabilidade ambiental e da saúde da população”, conclui Giselle.

Ações do Despoluir

A AVA protege os trabalhadores do setor, frequentemente expostos a poluentes devido às suas atividades, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente. Os veículos que conseguem aprovação ganham o selo verde do Despoluir, que consiste em um adesivo colocado no para-brisa que certifica o atendimento aos padrões de emissão de poluentes.

Já o serviço de AQD assegura a qualidade do diesel utilizado pelos veículos, priorizando o baixo teor de enxofre e outros contaminantes prejudiciais. Isso prolonga a vida útil dos motores e reduz significativamente as emissões de poluentes, como óxidos de nitrogênio, particulados e compostos orgânicos voláteis.

Por sua vez, o SOAT desempenha um papel essencial ao fornecer orientações e suporte técnico aos profissionais do setor de transporte, como motoristas, gestores de frotas e proprietários de empresas de transporte. O serviço busca conscientizar e educar esses profissionais sobre práticas ambientalmente responsáveis e medidas que reduzam o impacto ambiental de suas operações.

Fonte e foto Setransp