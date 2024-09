PARCERIA ENTRE SEBRAE E SEDUC LEVARÁ CONTEÚDOS DE EMPREENDEDORISMO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS

Em evento realizado durante a manhã da terça-feira, 9, no Teatro Tobias Barreto, o Sebrae assinou termo de cooperação com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) para implementação de programa de empreendedorismo nas escolas, o Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Finanças.

O objetivo do Projeto é capacitar professores e estudantes da rede pública de ensino, seja ele do ensino regular ou da Educação para Jovens e Adultos (EJA), contando, inclusive com o fornecimento de material didático para este fim. Os conteúdos abordados vão tratar de incentivo a ações empreendedoras, por meio de formação continuada em três vertentes: Educação Financeira, Projeto de Vida e Empreendedorismo.

Na ocasião, a superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, afirmou a importância do Projeto de Vida na organização do futuro dos estudantes de escola pública. “Esse tema é de extrema relevância para os nossos estudantes. Educação empreendedora não se restringe ao ensino de habilidades para abrir um negócio, mas se conecta ao pensamento crítico, soluções criativas e projetos para o futuro. Estimulam a proatividade e a resiliência”, explicou.

Em consonância, o vice-governador e secretário de educação do estado, José Macedo Sobral, acredita que o investimento nesse ramo da educação trará resultados para fora dos muros da escola, para alunos e professores.

“O empreendedorismo é uma questão que devemos trazer para o dia a dia. Tudo na vida é uma questão de aprendizado e a capacidade de transmitir conhecimento, por parte dos professores, vai ajudá-los na vida, além de preparar os alunos para estarem prontos e com condições para aproveitarem as oportunidades. Essa parceria com o Sebrae é um apoio muito especial que estamos recebendo”.

Após a assinatura do termo de cooperação, o público foi apresentado ao programa pelos professores Etinaldo Alves e Gleison Santos e pelos consultores do Sebrae Rafael Demetrius e Emanoela Mota, incluindo detalhes dos livros desenvolvidos com exclusividade para atender às necessidades pedagógicas dos alunos da rede estadual.

Sobre o Projeto de Vida

De acordo com o plano de trabalho, a ação prevê formação de competências necessárias para propiciar aos estudantes mais condições de atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, “preparando-os para o protagonismo de suas ações, seu projeto de vida e o futuro no mundo do trabalho, a partir do estímulo de competências relacionadas a autoconhecimento, criatividade, resiliência, persistência, flexibilidade, comprometimento, cooperação em equipes, liderança e a autoconfiança”.

O Sebrae irá comandar a comissão e trabalho composta por membros da instituição e da Secretaria de Educação e capacitar os professores das escolas envolvidas no que diz respeito aos conteúdos que serão abordados em sala de aula. Desta maneira, pretende expandir ainda mais a sua participação na difusão e no despertar da cultura empreendedora, contribuindo com o pensamento de jovens e de profissionais da educação no bom uso do dinheiro e na importância do planejamento, por exemplo.

A Seduc também vai compor a Comissão de Trabalho e escalar técnicos para a formação desta equipe. Além disto, vai selecionar as escolas aptas a receberem o Vida, Educação Empreendedora e Financeira e conceder as condições necessárias para a aplicação das disciplinas aos alunos.

Foto assessoria

Por Yasmin Déda