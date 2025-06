Programa de férias da Quantum leva jovens para o mundo da tecnologia de forma divertida

Iniciativa começa em 16 de junho e é voltada para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com foco em programação, robótica e inteligência artificial

As inscrições estão abertas para o Programa de Férias da Quantum Educacional, uma oportunidade para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos explorarem o universo da tecnologia de forma divertida e educativa. As aulas iniciam no dia 16 de junho e serão realizadas ao vivo e online, com duração de um mês.

De acordo com Wellington Machado, CEO da Quantum Educacional, o objetivo do programa é oferecer uma introdução lúdica ao mundo da programação. “Buscamos trabalhar diversas habilidades do mundo da tecnologia, visando que as crianças e jovens deem o primeiro passo na programação. Isso tudo é feito de forma lúdica, com muita experimentação e diversão”, destaca.

Conteúdos por faixa etária

O programa é dividido em módulos adaptados à idade dos participantes:

5 a 7 anos: pensamento computacional

8 a 10 anos: programação e inteligência artificial

11 a 13 anos: robótica online

14 a 17 anos: criação de jogos com JavaScript

As aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de 1 hora cada, e são totalmente online. Todas as turmas contam com acompanhamento pedagógico especializado e uso de ferramentas interativas no computador, proporcionando uma experiência imersiva e eficiente.

Os participantes ainda recebem um Kit de Boas-Vindas exclusivo, com fone de ouvido, mouse pad, bottons, adesivos e uma caixa especial da Turma do Quantinho. Além do conteúdo técnico, o programa trabalha habilidades essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, raciocínio lógico, persistência e trabalho em grupo.

Os interessados podem se inscrever diretamente pelo site https://quantumeduc.com/programa-ferias. Para obter 30% de desconto na inscrição, basta inserir o cupom PROMO30 no momento do cadastro.

