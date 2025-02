Programa de incentivo ao empreendedorismo feminino está com inscrições abertas

O Programa Sebrae Delas Mulheres de Negócio 2025 está com inscrições abertas até o dia 19 de março. A iniciativa visa selecionar mulheres empreendedoras do estado de Sergipe para terem acesso a capacitações na área de empreendedorismo, oferecendo ações de desenvolvimento para o fortalecimento dos seus negócios, otimizando o potencial em gestão e a capacidade empreendedora.

Ao longo de seis meses, as mulheres selecionadas irão desenvolver seu potencial em gestão e empreendedorismo através de palestras, oficinas, cursos, seminários, consultorias, dentre outras atividades. Serão trabalhadas as habilidades dessas mulheres no âmbito do planejamento, finanças, marketing, negociação, liderança, gestão de tempo e comportamento empreendedor. As ações do programa acontecerão de forma híbrida (presencial e online).

O Delas tem por objetivo estimular o empreendedorismo feminino, gerar negócios e transformar realidades, além de fomentar práticas empresariais para tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos. O edital conta com 180 vagas distribuídas entre Aracaju e demais regionais (Itabaiana, Lagarto, Estância, Glória e Propriá).

As interessadas devem realizar a inscrição na loja virtual do Sebrae/SE, disponível no site https://se.lojavirtualsebrae.com.br/loja/, até o dia 19 de março de 2025.

Fonte e foto assessoria