Programa Despoluir oferece orientação gratuita para impulsionar o desenvolvimento

O Soat é um serviço que complementa as atividades desenvolvidas pelo Despoluir nos estados de Alagoas e Sergipe

Com o compromisso de incentivar uma mobilidade mais responsável e atenta às questões ambientais, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), por meio do Programa Ambiental Despoluir, disponibiliza gratuitamente às empresas de transporte o Serviço de Orientação Ambiental ao Transportador (SOAT). A iniciativa, implementada há mais de cinco anos, oferece uma consultoria ambiental especializada.

O serviço visa orientar os responsáveis pelas operações da empresa com práticas preventivas que promovem a preservação do meio ambiente, fortalecendo o papel socioambiental das empresas. “Através do SOAT, o Despoluir realiza um diagnóstico minucioso das práticas ambientais realizadas pelas empresas, identificando problemas que podem comprometer não apenas a eficiência dos veículos, mas também o meio ambiente”, pontua a coordenadora do Despoluir, Giselle Souza.

“O objetivo do programa é apresentar soluções socioambientais e orientar essas empresas, fornecendo informações e práticas que ajudem na preservação ambiental, bem como na eficiência e sustentabilidade das atividades desenvolvidas pelo setor de transporte”, acrescenta a coordenadora.

Para Rodrigo Marques, técnico do programa, essa iniciativa só reafirma o compromisso que o setor de transporte tem com a mobilidade sustentável, além de agregar valor às atividades já desenvolvidas pelo programa.

“Oferecemos, de forma gratuita, um serviço eficaz para qualquer empresa que utilize veículos a diesel em suas operações, beneficiando tanto o meio ambiente quanto a durabilidade dos próprios veículos. As atividades realizadas nas empresas permitem identificar de forma célere problemas que, se não corrigidos, podem comprometer o desempenho dos veículos. Além disso, o Soat auxilia na redução de custos ao orientar práticas que favorecem não só a preservação do meio ambiente, mas também um melhor desenvolvimento econômico das empresas”, destaca Marques.

No mês passado, o programa firmou mais uma parceria para desenvolver o serviço de orientação ambiental na empresa São Francisco, em Maceió, além das novas parcerias para a realização da Avaliação Veicular Ambiental (AVA) e da Avaliação da Qualidade do Diesel (AQD).

Fonte e foto assessoria