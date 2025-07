Programa Dialogar leva educação ambiental a shopping em Socorro

O Programa Dialogar chegou, nesta quarta-feira, 23, a Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, e levou educação socioambiental ao público do Shopping Prêmio e a 160 crianças de quatro escolas da cidade, que foram especialmente conferir as atrações.

As atividades do programa do Governo do Estado, executado através da Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), contaram com a presença da Unidade Móvel de Educação Ambiental, distribuição de mudas e apresentação teatral “Guardiões do Meio Ambiente”.

De acordo com a gerente de Meio Ambiente da Semac, Priscila Randow, o objetivo do Programa Dialogar é sensibilizar a população acerca dos temas ambientais de forma lúdica. “É mostrar para as crianças e, também, para os adultos que todos podem ser guardiões do meio ambiente”, destacou.

Desde que foi criado, o programa já visitou diversas regiões do estado e fez parcerias com entidades privadas e órgãos públicos do estado. Para esta edição em Socorro, o Dialogar contou com a parceria do Shopping Prêmio e das Secretarias do Meio Ambiente e da Educação do município, que viabilizaram a participação de crianças das escolas municipais de ensino fundamental Honorina Costa, Pequena Fada e Leonel Brizola, além do Colégio São Lucas.

Para o pequeno Isac Ronald, o momento foi especial. “A apresentação foi muito boa, isso vai incentivar as pessoas a não desmatar as florestas. Sou um guardião do meio ambiente agora”, enfatizou ele, uma das crianças que participaram das ações.

Quem também celebrou foi Isabel Ruane Ferreira, outra criança participante. “Por mim, poderia acontecer toda semana, aqui. Foi muito legal, educativo, gostaria de vir mais vezes”, revelou.

O Programa Dialogar foi pensado para percorrer os municípios do estado levando atividades educativas, criando espaços de diálogo sobre o meio ambiente e estimulando a consciência ecológica, ao promover hábitos sustentáveis. A proposta é engajar a população na construção da ecocidadania, incentivando práticas como o plantio de árvores, a preservação das áreas verdes e a redução de resíduos por meio da coleta seletiva.

Foto: Ascom Semac