Programa Dialogar leva educação ambiental ao Riomar Shopping em Aracaju

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) realizou, nesta quinta-feira, 3, mais uma edição do programa Dialogar, desta vez no Riomar Shopping, em Aracaju. Com atividades educativas voltadas a públicos de todas as idades, a iniciativa buscou aproximar o debate ambiental da sociedade de forma lúdica e interativa.

Entre as atividades, o público participou de ações de conscientização na Unidade Móvel de Educação Ambiental, estacionada na entrada A do shopping. Na abordagem, foram distribuídas mudas de hortaliças, além de revistinhas de pintura para as crianças, incentivando o aprendizado ambiental de forma divertida. O destaque da programação ficou por conta da apresentação teatral Guardiões do Meio Ambiente, realizada na praça de alimentação Rio, que envolveu crianças e adultos na reflexão sobre preservação ambiental.

A gerente de Meio Ambiente da Semac, Priscila Randow, ressaltou o papel do programa em sensibilizar a população de forma prática e atraente. “O Dialogar busca trazer reflexões sobre os problemas ambientais e, com as atividades lúdicas, como a peça teatral, mostrar que todos nós, independente da idade, podemos ser guardiões do meio ambiente”, evidencia..

A ação cumpre com a proposta do Dialogar de estimular a consciência ecológica e incentivar mudanças positivas de comportamento, promovendo hábitos como o plantio de árvores, a preservação de áreas verdes e a redução de resíduos por meio da coleta seletiva. Em um centro de compras de grande circulação, a Semac buscou criar um espaço de diálogo acessível e acolhedor, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável em Sergipe.

Para a gerente de Educação Ambiental e Relações Sociais da Semac, Isabelle Blengini, a importância do trabalho educativo desenvolvido pelo programa é servir de incentivo a uma transformação duradoura. “Queremos plantar a semente do cuidado com o meio ambiente na sociedade sergipana e, principalmente, nas crianças, que elas saiam das nossas ações com a motivação de transformar o meio ambiente”, ressalta.

O público que participou da ação destacou a forma criativa e acessível de aprender sobre o meio ambiente. Tatiane Menezes estava entrando no shopping quando seu filho Pedro se encantou com o mascote Guigó. “Ele fica super empolgado com essas coisas e adorou a atividade. Estamos levando inclusive uma muda para casa, vamos cuidar dela juntos”, conta.

A professora Maria Gomes, que seguiu a apresentação teatral junto com a neta Valentina, ficou surpresa com a presença da atividade em um local de grande circulação como a praça de alimentação do shopping. “Pretendo levar muitas ideias que vi por aqui para a sala de aula”, compartilha. E a avaliação de Valentina foi das melhores. “De zero a dez, o teatro foi nota 1000”, frisa.

Dialogar

Criado para percorrer municípios sergipanos com atividades educativas e serviços voltados ao meio ambiente, o programa Dialogar teve sua primeira edição no município de Boquim, em junho, quando sensibilizou crianças, jovens e adultos sobre temas como mudanças climáticas, uso consciente dos recursos naturais e a importância da preservação ambiental.

Com a ação no Riomar Shopping, a Secretaria reforça a aposta em estratégias educativas criativas para envolver a população na construção de uma ecocidadania, aproximando o tema ambiental do cotidiano de forma leve e participativa.

Foto: Ascom Semac