PROGRAMA ELAS NO FUTEBOL: PMA E UFS CELEBRAM CONVÊNIO PARA BENEFICIAR 150 MENINAS DO PORTO D`ANTAS

Uma reunião nesta terça-feira, 22, na sede da SMTT celebrou a assinatura do convênio que institui o Programa ELAS – Esperança, Luta, Alegria e Sonho nas regiões mais carentes da capital. Trata-se de uma ação social que vai beneficiar 150 meninas com atividades esportivas, acompanhamento técnico e pedagógico, inicialmente no bairro Porto D`antas, zona norte da cidade.

A iniciativa é uma parceria entre Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) e Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A gestão municipal está investindo R$ 100 mil com objetivo de fortalecer o desenvolvimento do esporte, da pesquisa e da inclusão para iniciantes e atletas amadoras de futebol nos quatro cantos da cidade. O lançamento oficial do programa vai acontecer nesta quinta-feira, 24, na abertura do Fórum de Futebol Feminino, que segue até domingo na capital.

Neste primeiro momento, o programa ‘ELAS no Futebol’ vai contemplar meninas entre 10 e 17 anos, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD). A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destaca que uma das propostas é facilitar o acesso do futebol feminino para crianças e adolescentes em regiões mais vulneráveis da capital sergipana. “Queremos colaborar para o desenvolvimento humano, inclusão educacional e redução da evasão escolar. Sabemos que o esporte é libertador”, declarou.

A comunidade do Porto D`antas será a primeira beneficiada, em seguida os bairros Industrial e Coqueiral farão parte do Programa. O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, observa que será uma oportunidade de promover a igualdade de gênero e combater preconceitos contra mulheres e pessoas com deficiência no esporte. “Um programa como esse permite alcançar vários objetivos: reduzir a exposição das participantes a riscos sociais, como drogas, violência e gravidez precoce, além de fomentar o debate sobre violência no esporte, ética e torcidas por meio de eventos científicos”, explicou.

O coordenador do programa InterAção da UFS, professor Dr. Ailton Oliveira, demonstrou entusiasmo com o convênio firmado com a gestão municipal. “É uma parceria histórica entre UFS e Secretaria de Esportes de Aracaju, já que a partir de agora essas meninas vão ter um atendimento específico, com orientação profissional da instituição de ensino superior, no campo do Porto D`antas, inicialmente alcançando 150 meninas daquela região”, comemorou.

O deputado estadual Georgeo Passos comemorou a parceria. “Esta iniciativa entre Prefeitura e UFS é um marco histórico, pois estão abrindo um espaço maior para acolher o futebol feminino na capital. São 150 meninas atendidas, que terão acesso com uma equipe multidisciplinar da universidade, ou seja, a prefeita Emília, com esse olhar, com esse cuidado para o futebol feminino que nunca existiu na nossa capital e com certeza quem ganha são essas meninas que sabem das dificuldades que enfrentam no seu dia a dia, e hoje tem um ambiente para que elas possam treinar”, enfatizou.

Fórum do Futebol Feminino

A 1ª edição do Fórum do Futebol Feminino reunirá atletas, pesquisadoras e treinadoras para discutir desafios e avanços da modalidade. O público-alvo são profissionais e estudantes de educação física, além de pessoas envolvidas e interessadas no futebol feminino. A programação vai contar com palestrantes de renome nacional e mulheres que colaboram com o crescimento da modalidade em Sergipe.

A abertura da programação será no Centro de Convenções José Carlos Silva, no Delmar Hotel Aracaju, dia 24 de julho, às 8h, com as palestras da primeira treinadora campeã da Libertadores da América Feminina, Lindsay Camila, e uma das pioneiras da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson. O evento segue até o domingo, entre palestras, vivências práticas e visitas técnicas em campos de futebol.

As inscrições seguem de forma gratuita e podem ser realizadas na página oficial da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) no instagram ou pelo link da UFS .

