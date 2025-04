Programa Estudante Monitor fortalece educação e incentiva protagonismo

A nova edição do Programa de Monitoria Estudantil para a Educação Básica (Estudante Monitor) está em funcionamento nas escolas da rede estadual de ensino em Sergipe desde o dia 1° de abril. A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), beneficia 5.306 estudantes do ensino médio, que atuam como monitores em suas respectivas escolas, sempre com a supervisão dos professores ou da equipe gestora da unidade escolar. Os participantes recebem o benefício de R$ 439, divididos em uma bolsa de R$ 250 e um auxílio transporte de R$ 189.

O Estudante Monitor tem como principal objetivo combater a evasão, reprovação, distorção idade/série e abandono escolar. Além disso, busca fortalecer o desempenho dos estudantes e estimular o protagonismo juvenil. A iniciativa integra um conjunto de políticas públicas do Governo do Estado voltadas à melhoria da qualidade da educação, com investimento anual de R$ 30 milhões.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o programa visa engajar os alunos em ações que contribuam diretamente para a aprendizagem e a frequência escolar. “A ideia é que os monitores atuem de forma colaborativa com a gestão e os professores, fortalecendo o ambiente e ajudando a melhorar os indicadores educacionais das unidades de ensino”, explicou.

O projeto é estruturado em dois eixos principais: Monitoria voltada ao Desempenho Escolar, com 4.500 vagas; e Monitoria destinada à Busca Ativa e Transporte Escolar, com 1.500 vagas oferecidas.

A Monitoria de Desempenho Escolar é direcionada a estudantes dos ensinos fundamental e médio. Com orientação de um professor, o programa incentiva a interação entre colegas e promove um ambiente de troca e aprendizado, com foco na melhoria do desempenho escolar. Por outro lado, a Monitoria de Busca Ativa e Transporte Escolar é voltada aos alunos do ensino médio, funcionando como uma rede de apoio. Os monitores acompanham os estudantes nos trajetos realizados nos ônibus escolares, observando comportamentos, registrando ausências e comunicando situações relevantes à gestão escolar.

No Centro de Excelência José Carlos de Souza, em Aracaju, Ana Beatriz Alves, aluna do 1° ano do ensino médio, compartilhou as experiências que está vivenciando como monitora. “Eu acredito que o programa me ajuda a me desenvolver como estudante e como pessoa. Quando ensino a outras pessoas, percebo que aprendo melhor e mais facilmente. Isso acontece porque consigo identificar meus próprios erros e refletir sobre o que estou ensinando”, relatou.

Ela também destacou a prática de visitar as salas para conversar com colegas e identificar dificuldades em disciplinas. “Busco informações com professores sobre conteúdos que apresentam maior dificuldade para os alunos. Depois disso, reviso os assuntos e preparo atividades específicas para auxiliá-los, especialmente em temas abordados nas aulas. Também elaboro provas e simulados para apoiar o aprendizado”, concluiu Ana Beatriz.

Para a estudante Ana Lívia, do Centro de Excelência General Siqueira, também em Aracaju, ser monitora tem sido uma grande experiência. “Além de ajudar meus colegas, estou aprendendo a me comunicar melhor, ter mais responsabilidade e acreditar no meu potencial. É gratificante saber que posso contribuir com o aprendizado de outras pessoas e, ao mesmo tempo, crescer como estudante e como ser humano”, afirmou.

O Programa Estudante Monitor vai além do fortalecimento do vínculo entre os alunos e a escola. Ele promove o desenvolvimento de competências fundamentais para a vida acadêmica, pessoal e futura inserção no mundo do trabalho. A iniciativa estimula a responsabilidade, liderança, trabalho em equipe e empatia, preparando os jovens para desafios dentro e fora da sala de aula.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o programa representa uma oportunidade de protagonismo estudantil e troca de saberes no ambiente escolar. “O Estudante Monitor é uma iniciativa muito bem recebida pela comunidade escolar. O programa não apenas contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida, como também marca o início do protagonismo social desses jovens, que assumem com responsabilidade a função de monitores. Além disso, promove a troca de experiências e reforça ações que contribuem para a permanência dos estudantes na escola, reduzindo a infrequência e fortalecendo a aprendizagem”, destacou.

Transformação de vida

Os monitores atuam diretamente na melhoria do desempenho escolar dos colegas, especialmente em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, além de contribuir com ações de busca ativa e transporte escolar, fortalecendo a permanência dos estudantes na sala de aula. Essa experiência permite que desenvolvam habilidades de escuta ativa, mediação de conflitos e comunicação não violenta, sempre com o acompanhamento da equipe gestora e dos professores, criando um ambiente empático e colaborativo.

Além disso, o programa incentiva a autonomia dos estudantes ao promover a autogestão dos estudos e estimular a responsabilidade financeira, por meio da bolsa mensal recebida. Ao vivenciarem a prática do ensino, cuidarem de seus compromissos e lidarem com desafios do cotidiano escolar, os monitores se tornam protagonistas do próprio aprendizado e referências positivas em suas comunidades.

Fotos Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC