Programa Inovar-SE premia projetos de startups desenvolvidos por alunos de escolas públicas estaduais em Sergipe

As escolas públicas têm mais uma conquista a ser exaltada: o Programa Inovar-SE, uma parceria entre o Instituto Banese e SergipeTec, anunciou os projetos de startups vencedoras do ‘Pitch Day’. A apresentação das propostas ocorreu no auditório do SergipeTec na manhã do dia 14 de junho e, dos quinze projetos participantes produzidos pelos alunos da rede estadual, cinco foram premiados no resultado final. Essa vitória resultará em um aporte financeiro de R$ 10 mil para os jovens e proporcionará uma visita técnica ao prestigiado Porto Digital, em Recife.

O objetivo principal do programa foi a fomentação de startups e o desenvolvimento de atividades na área de TI, através de cursos de formação. De acordo com informações do SergipeTec, os alunos, entre 15 e 19 anos, receberam aulas de noções básicas de Inteligência Artificial (IA), Python, Java, Aprendizagem de Máquina (Machine Learning) e Aprendizado Profundo (Deep Learning).

Ao total, quatro escolas da rede estadual de ensino foram responsáveis por todos os quinze produtos. Vale destacar que os grupos foram formados tanto por estudantes de um mesmo colégio e, em alguns casos, constituídos por um ou mais alunos de colégios diferentes.

Os ganhadores do grande prêmio foram as equipes do Colégio Estadual Tobias Barreto (‘A.S.D.’ e ‘Vizy’), do Colégio Estadual Armindo Guaraná (‘Voice Automation – Bia”), exclusivamente com discentes das escolas citadas. Os vencedores que obtiveram colaboração com um ou mais colégios foram o jogo Ark Warriors (Colégio Estadual Glorita Portugal e Armindo Guaraná) e o sistema BILS (Colégio Estadual Elísio Carmelo, Glorita Portugal e Tobias Barreto).

O diretor do Colégio Estadual Armindo Guaraná, Max Matias, expressou sua felicidade ao receber a notícia de que um dos projetos desenvolvidos pelos alunos da escola foi selecionado para receber recursos e a viagem fornecida pelo Programa Inovar-SE. Ele enfatiza que essa conquista evidencia o potencial dos jovens estudantes da escola. A escola foi representada pelo projeto “Voice Automation – Bia”, dos estudantes Ana Beatriz, Gustavo Paulo, José Guilherme, Luiz Guilherme e Paulo Samuel.

“É com grande alegria que nós do Colégio estadual Armindo Guaraná recebemos a notícia que um dos projetos vencedores do Programa Inovar-SE, realizado pelo Sergipe Parque Tecnológico em parceria com as escolas públicas do Estado e o Banese, foi desenvolvido por alunos do nosso colégio, cada vez mais fica evidente o potencial de nossos jovens, buscamos incentivar nossos alunos a aproveitar todas as oportunidades, quando colocamos nossos estudantes como protagonistas, vemos as grandes realizações que eles são capazes”, ressaltou Max.

Representante do projeto, Gustavo Paulo descreveu o projeto como uma grande jornada e expressou sua gratidão pela escola e pelo SergipeTec, pois ambos forneceram espaço, força e energia para produzir apoio, incentivo e energia positiva. “Esse projeto foi um grande desafio para mim. Apesar dos obstáculos, houve muito aprendizado. Tanto a minha escola quanto o Sergipetec me deram apoio com incentivo e toda energia positiva, que me fez continuar forte e eu estou muito feliz por ter concorrido e ganho. Espero ter ainda mais aprendizado e oportunidade com essa conquista”, concluiu.

Confira o resumo sobre os projetos, de acordo com o SergipeTec:

Vizy

O Vizy é um projeto que busca proporcionar mais visibilidade, acessibilidade e inclusão, para grupos de PCD’s visuais em plataformas digitais, a priori, bancárias. Pretende, dessa forma, abrir ainda mais o mercado digital e financeiro, além de possibilitar uma maior autonomia para esses usuários. Equipe: Izabely Fernandes, Gabriele Lima, Jeferson Gonzaga (Colégio Estadual Tobias Barreto).

Ark Warriors

O Ark Warriors é um jogo com uma proposta de divertir, entreter e distrair os jogadores. Com uma mecânica que auxilia e forma uma espécie de refúgio para pessoas com transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Equipe: Igor Vinícius, Stefany Oliveira, Levi Ricardo, Taynara Beatriz e Kawanny Victória (Colégio Estadual Profa. Glorita Portugal); Gabriel Messias e Israel Soares (Colégio Estadual Armindo Guaraná).

BILS

BILS funciona como um sistema completo (hardware e software) que acelera os estudos, aumenta a produção e fornece relatórios precisos, impulsionando descobertas incríveis ele funciona como monitoramento de luzes artificiais para as plantas, com o objetivo de fazer com que elas cresçam maiores em curto tempo. Equipe: Thaís de Jesus (Glorita Portugal), Lorena Oliveira e Pedro Eduardo (Tobias Barreto), Pedro Vinícius, Carlos Brenno e Samuel Macedo (já concludentes do Colégio Estadual Deputado Elísio Carmelo).

A.S.D

Sistema que facilita o acesso aos benefícios ofertados pelos Cras e Creas. Digitalizando a jornada de coleta de dados pelos assistentes sociais, para cadastro e acesso da população aos benefícios do governo, como Bolsa Família. Equipe: Jennifer Caiane Santos (Tobias Barreto)

Voice Automation – BIA

A Bia é focada em automação de processo de tarefas repetitivas por comando de voz. Equipe: Ana Beatriz, Gustavo Paulo, José Guilherme, Luiz Guilherme, Paulo Samuel. (Armindo Guaraná)

Foto arquivo Seduc