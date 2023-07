Programa ‘Ipes até Você’ beneficia Policiais Militares de Sergipe

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realizou nesta sexta-feira, 14, na sede do Centro de Ensino e Instrução da Polícia Militar do Estado de Sergipe (CEI), mais uma ação do Programa ‘Ipes até Você’. Na oportunidade, os policiais militares puderam usufruir de diversos serviços da autarquia, a exemplo de atualização da carteira vacinal com a disponibilização das vacinas Influenza, Tríplice Viral, Bivalente, Hepatite B e dT, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, Índice de Massa Corpórea (IMC), ventosaterapia e auriculoterapia, marcação de consultas, além de informações sobre nutrição, palestra com psicólogas e a respeito do cadastro.

De acordo com o presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri, nessa edição do Programa ‘Ipes até Você’, os serviços da autarquia foram levados à Polícia Militar de Sergipe. “Esta foi uma oportunidade para podermos apresentar novos serviços, disponibilizar marcações de consultas e esclarecer as dúvidas dos beneficiários da PMSE”, afirmou.

O evento, que contou com a participação do comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, inúmeros oficiais e demais integrantes da corporação, foi realizado de maneira conjunta. Segundo a tenente-coronel e chefe da Promoção da Qualidade de Vida da Polícia Militar de Sergipe (Pró-Vida), Evangelina de Deus, a ação do Ipesaúde ocorreu de forma integrada entre a Polícia Militar de Sergipe e o Ipesaúde, com a participação de todos os profissionais da área de assistência a tropa policial militar. “Nosso mister é cuidar da sociedade e hoje nós estamos oferecendo esse serviço para a nossa tropa. A gente agradece muito a parceria do Ipesaúde, que veio trazer os seus serviços aqui e isso é muito importante, muito salutar. Hoje é um dia de muita alegria e de muita satisfação”, ressaltou.

O Pró-Vida também prestou atendimento de várias especialidades médicas, a exemplo de pediatra, ginecologista, clínico geral, cardiologista, além de todo o corpo do Núcleo de Atenção Psicossocial, composto por psicólogos e assistentes sociais, aos policiais militares presentes no CEI. Houve ainda a participação da Capelania, prestando assistência espiritual, e dos programas sociais da ‘Escola vai ao Batalhão de Choque’.

“A gente trabalha protegendo a sociedade, mas os nossos profissionais precisam também desse cuidado, dessa atenção, e o nosso comandante-geral, coronel Ribeiro, tem esse viés de ver o policial como ser humano e não somente como profissional”, salientou Evangelina.

Ação importante

A tenente da PMSE, Genivalda, afirmou que a ação do Programa ‘Ipes até Você’ é importantíssima. Ela aproveitou a oportunidade para utilizar alguns serviços. “Achei bem interessante a gente dar uma olhadinha em como está a saúde, eu aferi a pressão e a glicemia. É importante a gente cuidar da saúde e esse trabalho que vocês realizam é fundamental para a saúde do policial militar, quem organizou está de parabéns!”, disse.

O cabo da Polícia Militar, Gustavo José Góis Barros, foi atendido pelo setor de marcação de consultas. Ele agendou as consultas para ele, a esposa e os filhos. “Achei essa uma boa iniciativa, uma boa ideia, porque integra a Polícia Militar ao Ipesaúde e cuida da saúde do servidor por completo”, ressaltou.

Foto: Ascom PM

Por Sueli Carvalho