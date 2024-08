Programa Jovens Embaixadores 2025 está com inscrições abertas

As inscrições para a edição 2025 do Programa Jovens Embaixadores continuam abertas até o dia 3 de setembro. O tema está voltado para a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá no Brasil. O jovem representante de Sergipe se unirá aos jovens embaixadores de todo o país e, juntos, farão uma imersão técnica e cultural durante duas semanas nos Estados Unidos da América em janeiro de 2025. Os estudantes interessados deverão fazer a inscrição via site oficial do programa https://www.jovensembaixadores.org.br/pre-registration.

Um dos pré-requisitos para se inscrever é que o jovem esteja envolvido em ações sociais voltadas para o meio ambiente no combate às mudanças climáticas. Os interessados também deverão seguir outros pré-requisitos: ser brasileiro; ter idade entre 15 e 18 anos; saber se comunicar em inglês; estar engajado em uma iniciativa socioambiental que contribua para a comunidade há, pelo menos, três meses; e estar cursando o ensino médio na rede pública de ensino.

A coordenadora estadual do Jovem Embaixador em Sergipe, Célia Gil, explica que as ações sociais voltadas ao meio ambiente exigidas como pré-requisito podem ser atividades de impacto social de conscientização, de educação, de saúde e outros itens que tenham a finalidade de contribuir para a melhoria do meio ambiente.

“A participação dos estudantes sergipanos no programa demonstra que eles estão sempre antenados com o que acontece no Brasil e no mundo e sonham em transformar suas vidas por meio do conhecimento de uma nova língua, bem como da experiência que irão adquirir ao participar de um intercâmbio dessa natureza”, acrescenta Célia Gil.

Jovem Embaixador 2025

O programa é uma iniciativa do Departamento de Estado norte-americano e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América e implementado pela Associação Grupo Mais Unidos, com apoio das secretarias estaduais de Educação. “Consiste em uma oportunidade de intercâmbio de duas semanas nos Estados Unidos para estudantes do ensino médio da rede pública brasileira e busca jovens que se destaquem por sua atitude proativa, excelência acadêmica, conhecimento de inglês e liderança”, disse a coordenadora do programa em Sergipe.

As atividades do Jovem Embaixador 2025 acontecerão no período de 7 a 25 de janeiro, com início em Brasília (DF) para uma semana de orientação. Durante a programação, os selecionados participarão de atividades enriquecedoras, incluindo engajamento em projetos de impacto social, intercâmbio cultural com estudantes norte-americanos e visitas a locais históricos.

O público-alvo do programa são jovens com espírito empreendedor que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras, sejam elas pequenas ou grandes, geram benefícios e ajudam a promover o bem-estar social.

Edições 2023 e 2024

Em 2023, a aluna da 1ª série do ensino médio Alanny Grazielly dos Santos Maia, do Centro de Educação Profissional Berila Alves de Almeida, no município de Nossa Senhora das Dores, médio sertão sergipano, foi a representante de Sergipe. Allany foi orientada pelo professor de Língua Inglesa, Antônio Arimatéia.

No ano seguinte, em 2024, as alunas Isis Maria Goes Santana, da 2ª série do ensino médio do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, em Nossa Senhora da Glória, e Anabel Melo Prestes, da 3ª série do Ensino Médio/Técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) campus Aracaju, foram as estudantes selecionadas. As duas participaram de um intercâmbio nos Estados Unidos no período de 20 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024.

Para mais informações sobre a inscrição, os alunos candidatos ou orientadores poderão ligar para o número 79 99974 2855.

Foto: Maria Odília