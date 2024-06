Programa “Minha Vez” inova as chamadas de audiências na JFSE

Modernizar as chamadas de audiências no âmbito da Justiça Federal em Sergipe (JFSE). Esse é o principal objetivo do programa “Minha Vez”, a mais nova entrega do Laboratório de Inovação da JFSE – Inove-SE. A ferramenta foi lançada nesta sexta-feira, 7, em solenidade realizada na sede da 5ª Vara – Juizado Especial Federal (JEF), encerrando a programação da Semana dos Juizados Especiais.

A diretora do Foro da JFSE e juíza titular da 5ª Vara, Lidiane Vieira Bomfim, não poupou elogios à iniciativa. “O sistema ‘Minha Vez’ irá ajudar bastante no dia a dia dos nossos juizados. Quero agradecer especialmente aos servidores que trabalharam no desenvolvimento do produto, Aldo Távora e Lucas Villar”, destaca.

O juiz federal da 2ª Relatoria da Turma Recursal e coordenador do Inove-SE, Tiago Brasileiro, explicou como funciona a inovação. “De um modo simples e inovador, o ‘Minha Vez’ extrai os dados do sistema PJe e chama as partes e advogados que estão na sala de espera de audiência, por meio de telões e áudio com voz. Além disso, os advogados poderão acompanhar o andamento da pauta de audiências em tempo real, bastando apontar a câmara do celular para um QR Code gerado pelo sistema”, afirma.

A solenidade de lançamento do programa “Minha Vez” também contou com a presença do juiz federal titular da 8ª Vara – Subseção Judiciária de Lagarto, Fábio Cordeiro de Lima, e de diversos servidores da JFSE.

Minha Vez

O “Minha Vez” foi idealizado e desenvolvido integralmente no âmbito do Inove-SE e do Núcleo de Tecnologia e Comunicação (NTIC) da JFSE, sem a geração de qualquer custo adicional para os cofres públicos. Além disto, a ferramenta é totalmente replicável, podendo ser instalada em qualquer unidade jurisdicional do Brasil que trabalhe com o sistema PJe 2.x.

Nesse aspecto, a iniciativa do laboratório vai ao encontro do Objetivo 16 da Agenda 2030, que busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à Justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”.

Fonte e foto JF/SE