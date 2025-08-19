Programa Papai Tá Aqui é lançado em Nossa Senhora do Socorro

O município de Nossa Senhora do Socorro recebeu, nesta segunda-feira, 18, o lançamento do Programa Papai Tá Aqui, uma iniciativa do Governo de Sergipe que tem como objetivo fortalecer os vínculos afetivos entre pais e filhos desde a gestação até os 6 anos de idade. O programa promove rodas de conversa, oficinas e orientações práticas que incentivam a paternidade ativa e participativa, reconhecendo o papel fundamental do pai no desenvolvimento infantil.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que a iniciativa busca valorizar o cuidado paterno. “É preciso trazer o pai para o centro porque sempre trabalhamos muito a mãe na gestação, mas a presença do pai é fundamental desde o início. A criança percebe esse carinho, se sente mais fortalecida, cuidada e protegida. Esse impacto na primeira infância reverbera por toda a vida, resultando em adolescentes e jovens mais confiantes”, explicou.

A proposta do programa é que os municípios realizem atividades que incentivem a paternidade positiva e que serão acompanhadas pelas Seasic. Segundo a coordenadora do Núcleo de Cuidado da Primeira Infância da Seasic, Daniela Conceição Macedo, a execução local seguirá um calendário de seis oficinas com material pedagógico disponibilizado pela Fundação Van Leer, parceira do programa. “Nosso acompanhamento garante que os pais participem de todo o ciclo. A ideia é promover um processo contínuo de transformação e estimular a presença paterna de forma ativa e afetiva. Queremos alcançar mais de 200 pais em cada município”, destacou.

O diretor de Políticas de Assistência Social de Socorro, Wallisson Hipólito, ressaltou a relevância de discutir a paternidade afetiva no município. “Esse é um momento muito importante. O programa vai nos ajudar a construir uma cultura da paternidade afetiva, incentivando os pais a estarem presentes na vida dos filhos. Isso traz impacto direto na vida familiar e no futuro das crianças e adolescentes”, afirmou.

Já o secretário municipal da Assistência Social de Socorro, Gledson Oliveira, destacou a continuidade das ações após o lançamento. “A partir de setembro, iniciaremos as oficinas, inicialmente com grupos de até 30 pais. Queremos expandir essa participação para todas as secretarias, com destaque para a saúde e a educação, de forma a envolver os pais desde o pré-natal até os primeiros anos de vida da criança”, ressaltou.

O Programa Papai Tá Aqui já foi implantado em cinco municípios sergipanos e segue avançando. O próximo lançamento está marcado para a próxima quinta-feira, 21, em Nossa Senhora da Glória, dando continuidade à expansão da iniciativa que pretende chegar a todos os 75 municípios do estado.

Foto: Ascom Seasic