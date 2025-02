Programa Pré-Universitário divulga resultado dos classificados para 2025

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Programa Pré-Universitário (Preuni), torna público o resultado final da classificação para uma vaga do maior pré-universitário do estado para 2025. Para conferir o resultado, os candidatos devem acessar a aba ‘Editais e Seleção’ no campo ‘Edital n 01/2025 – Resultado’.

Todos os candidatos aprovados mediante a prova ou os inscritos nos polos ativos que não necessitaram realizar as provas precisam realizar a matrícula de 26 a 28 de fevereiro.

A confirmação da matrícula é feita presencialmente nos polos, para os quais se matricularam. Para os aprovados menores de 18 anos, é obrigatória a presença de um responsável legal no momento da matrícula.

Os aprovados devem apresentar, no momento da matrícula, uma fotografia 3×4 recente, além das fotocópias dos seguintes documentos: Carteira de identidade; CPF; Comprovante de Residência; Declaração emitida por Unidade Escolar da Rede Pública comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente; ou Documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública; ou Documento (certificado ou declaração) de conclusão do Ensino Médio por meio dos exames supletivos da Seed, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2016.

Vale ressaltar que para os candidatos do ano letivo precedente ao ano corrente que não tiver se encerrado deverão apresentar declaração atestando que estão regularmente matriculados na Rede Pública e aptos para cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (Ejaem) no ano de 2025, segundo o item 5.5 do edital.

Os candidatos que ficaram na condição de excedentes devem se atentar às próximas convocações após o final da chamada regular. “Os candidatos que não foram aprovados devem ficar atentos às próximas listas que serão divulgadas sempre que existir a disponibilidade de vaga. Já os candidatos na chamada regular que perderam o prazo de inscrição devem procurar o polo mais próximo para ficar na lista de espera. Assim que finalizarem os excedentes, a lista de espera será ativada novamente”, explica a coordenadora do Preuni, Gisele Pádua. As aulas terão início no dia 10 de março nos polos do Preuni.

Preuni

O Preuni é um dos cursos preparatórios para a graduação reconhecidos pelas suas altas taxas de aprovação. É destinado a alunos da 3ª série do ensino médio da rede pública em 2025, ex-alunos da rede pública e candidatos ao Encceja que tenham 18 anos ou mais. O curso disponibiliza tanto aulas presenciais quanto online, além de fornecer material didático sem custo para o estudante.

Em 2025, o Programa Pré-Universitário da Seed contou com 6.935 candidatos inscritos para as mais de 4.400 vagas espalhadas nos 47 polos dos 28 municípios de Sergipe.

