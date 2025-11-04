Programa “Qualifica Sergipe” abre inscrições para cursos gratuitos de “Culinária Natalina”; Serão cinco cursos diferentes e cinco capacitações

O Programa Qualifica Sergipe, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com inscrições abertas para cursos de ‘Culinária Natalina’. Os cursos são gratuitos e estão distribuídos em cinco capacitações diferentes: roscas e panetones, comidas natalinas, preparo de biscoitos natalinos, aperfeiçoamento em sobremesas e doces finos para festas.

Os cursos acontecerão no Senai da avenida Ivo do Prado, em Aracaju, nos três turnos: manhã, tarde e noite. No total, serão ofertadas 200 vagas e as inscrições seguem até o preenchimento total das turmas.

Os interessados podem fazer suas inscrições por meio da plataforma gosergipe.se.gov.br ou no setor do ‘Qualifica Sergipe’ na Seteem, que está localizada na avenida Barão de Maruim, 305, em Aracaju. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Programa Qualifica Sergipe

O Qualifica Sergipe é um amplo programa de capacitação profissional que oferece cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local, respeitando as vocações econômicas regionais. Até o momento, o programa abriu 329 turmas e beneficiou mais de 4,2 mil pessoas em 43 municípios sergipanos, contribuindo diretamente para a inclusão produtiva e o fortalecimento das economias locais. O Qualifica reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades reais para a população.

Foto: Ascom Seteem