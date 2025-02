Programa ‘Sergipe é aqui’ leva serviços e cidadania para moradores de Arauá

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizou nesta quarta-feira, 26, a 42ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ no município de Arauá. Conhecida como a capital sergipana do cacau, a cidade recebeu a estrutura montada no entorno do Centro de Excelência Manoel Bonfim e na sede da Prefeitura, onde os moradores tiveram acesso a serviços ofertados por diversas secretarias e órgãos parceiros do Estado.

A edição proporcionou atendimentos como a emissão dos documentos de CPF, RG e ID Jovem; exames médicos com as carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; além de encaminhamento para vagas de emprego e inscrições em cursos de qualificação profissional. Durante todo o dia, a 42ª edição do ‘Sergipe é aqui’ reforçou o compromisso do governo em levar cidadania e inclusão às regiões do estado.

O professor Raimundo dos Santos, 48 anos, destacou o papel de descentralização dos serviços do programa, que ao chegar aos municípios mais distantes, reduz custos que a população teria para resolver suas demandas. Para ele, a comodidade de solucionar as pendências na própria cidade é um ponto positivo do ‘Sergipe é aqui’. “Sou do povoado Tabuleiro e vim aqui ao Detran para transferir um documento de um veículo que vendi. Fizemos a mudança da documentação e passaremos pela vistoria, o que, tanto para mim quanto para o comprador, foi muito bom porque estamos perto de casa”, disse.

No setor de emissão de documentos, a lavradora Claudemir dos Santos, 51 anos, aproveitou a passagem do programa para renovar seu RG e Certidão de Nascimento, que estavam vencidos há mais de 13 anos. “A prefeitura colocou o carro de som avisando e levou ônibus para o povoado Poços, que é onde eu moro, para que viéssemos participar da edição e aproveitar os serviços”, destacou.

A dona de casa Núbia Barreto, 38 anos, passou pelo atendimento do Bolsa Família, ofertado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), junto com seu filho Heitor, de 5 anos. “Nós viemos aqui para pegar a carteirinha do Bolsa Família dele, e também vamos renovar nossa Certidão de Nascimento. O atendimento foi bem rápido, tanto aqui na Defensoria Pública quanto lá no Bolsa Família”, completou.

Entre os cerca de 170 serviços ofertados à população de Arauá, Ana Paula dos Santos, 47 anos, foi uma das moradoras beneficiadas. “Já fiz exame de ultrassom mamária na Carreta da Mulher. Depois de lá, vim fazer o exame de sangue e, quando sair daqui, vou fazer a minha identidade. Aproveitei para fazer tudo em uma manhã só, pois se eu precisasse aguardar para marcar as consultas, levaria muito mais tempo. Aqui foi mais rápido”, exaltou.

Extensão governamental

O programa ‘Sergipe é aqui’ tem alcançado todas as regiões do estado como uma extensão da administração, com serviços, atendimentos e assinaturas de ordens de serviço para obras nos municípios contemplados a cada edição. A expectativa é que o programa percorra os 75 municípios de Sergipe, levando cidadania e inclusão para todas as regiões.

Foto: Marcos Panxão