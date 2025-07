PROGRAMA ‘SERGIPE É AQUI’ OFERTA MAIS DE 160 SERVIÇOS EM AQUIDABÃ NA 52ª EDIÇÃO, NESTA SEXTA-FEIRA, 18

Consolidado como a maior iniciativa de governo itinerante da história de Sergipe, o programa ‘Sergipe é aqui’ chegou à sua 52ª edição nesta sexta-feira, 18, no município de Aquidabã, no alto sertão. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), tem o objetivo de promover a interiorização dos serviços públicos, aproximando o Governo do Estado da população sergipana.

Durante toda a manhã, a estrutura esteve concentrada no entorno da Escola Estadual Francisco Figueiredo e do Centro de Excelência em Tempo Integral Nações Unidas. Criado em fevereiro de 2023, o programa já percorreu 52 dos 75 municípios sergipanos, com mais de 240 mil atendimentos realizados. Entre os atendimentos ofertados em Aquidabã, estiveram os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C; atualização vacinal; orientações sobre o CadÚnico; emissão de documentos como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho; atendimento no Procon; entre outros serviços.

A procura pelos serviços de emissão de documentos, ofertados pela Superintendência de Segurança Pública (SSP), é um dos grandes destaques do ‘Sergipe é aqui’, e na edição de Aquidabã não foi diferente. A dona de casa Luciana Silva aproveitou a passagem do programa para emitir a primeira identidade do seu filho Cleverton Silva, de 1 ano e 7 meses. “Fiquei sabendo através dos carros de som que estavam passando pela cidade e já tinha passado da hora de tirar a identidade dele. O atendimento foi muito rápido e ele ficou bem calmo. Estou bem satisfeita”, destacou.

Morador do povoado Santa Terezinha, José Hemerson da Silva aproveitou a passagem do programa para realizar um exame de sangue, através do Hemose Sergipe. “Eu sou pedreiro, trabalho muito em obra e, por isso, é sempre bom estar com os exames em dia. Já tinha muito tempo que não fazia e vi na internet sobre essa ação hoje em Aquidabã. Foi bem rápido para ser atendido. Agora vou até o Banese para fazer o meu cartão”, destacou.

Para o comerciante Joelmo Ribeiro, morador do povoado Mulungu, o ‘Sergipe é aqui’ foi uma oportunidade para resolver algumas pendências. “Eu estava precisando fazer o parcelamento do meu IPVA e também passar por uma consulta médica para um exame de próstata. Agora estou aqui conversando com o pessoal da Deso, pois tive um vazamento de água na minha casa. Fui bem atendido e eles me deram bastante suporte”, disse.

Além dos serviços ofertados, o ‘Sergipe é aqui’ também leva informação para a população. Como foi o caso da lavradora Daiane Souza, que não conhecia o benefício do Cartão Mais Inclusão, criado pelo Governo de Sergipe em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese), para famílias em situação de vulnerabilidade social. “A assistente social entrou em contato comigo e disse que eu poderia vir até aqui para pegar o cartão. Então, me cadastrei e consegui pegar. É um projeto muito importante”, enfatizou.