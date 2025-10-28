PROGRAMA “SERGIPE NO MUNDO” CONCLUI EDIÇÃO DE 2025 COM RETORNO DOS ALUNOS DA AUSTRÁLIA E IRLANDA

A expectativa, a emoção e a saudade tomaram conta da área de desembarque do aeroporto de Aracaju, nesta segunda-feira, 27. O motivo foi o retorno dos 20 estudantes da rede pública estadual de ensino, que compõem a segunda turma da edição 2025 do programa ‘Sergipe no Mundo’ e passaram pela experiência de 30 dias em intercâmbio linguístico e cultural nas cidades de Cork (Irlanda) e Canberra (Australia). Com a volta desses jovens, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), conclui a edição deste ano com chave de ouro.

Do Colégio Estadual Dr Augusto César Leite, em Itabaiana, Hemily Nataly viveu a experiência do intercâmbio na Irlanda. “A Irlanda é um país lindo e cada lugar que passamos tínhamos a impressão de estar em um filme. Esse intercâmbio me mostrou que sou muito mais independente e muito mais confiante, principalmente em falar inglês. Me comunicava muito bem com minha host family. O Sergipe no Mundo me provou que podemos confiar em nós mesmos e conquistar tudo”, destacou.

A cada abraço, mais emoção tomou conta do saguão do aeroporto. Os estudantes viajaram dia 26 de setembro e, além de terem aulas em escolas internacionais, conhecerem pontos turísticos, trocaram experiências com alunos de outros países e participaram do ritmo de vida das famílias anfitriãs.

Os demais 30 estudantes que compuseram a segunda turma embarcaram no final do mês de agosto para os Estados Unidos, Canadá e Espanha. Ebert Santos Gomes mora em Capela, no povoado Terra Dura, estuda no Centro de Excelência Dr Edelzio Vieira de Melo e passou um mês em Canberra, na Austrália. Para ele, atravessar o mundo e estudar na Oceania era algo imaginável na vida, mas não acreditava que seria agora, enquanto estudante do ensino médio.

“Foi uma grande experiência na minha vida. O Sergipe no Mundo nos abre essas possibilidades. A Austrália é incrível e Canberra é linda. Tivemos aulas durante a manhã e pela tarde eram atividades culturais. Tudo é diferente, cultura diferente, transporte e tudo mais. A experiência na host family também foi muito positiva. O aprendizado do idioma foi intenso e será muito importante para minha vida”, comentou.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacacional e coordenadora do Sergipe no Mundo, Eliane Passos, destacou que o objetivo do programa foi alcançado, ao transformar vidas por meio da educação e da internacionalização. “Ficamos felizes ao ver os jovens retornando para Sergipe após viver toda experiência transformadora proporcionada pelo intercâmbio. É gratificante ver a alegria deles, toda bagagem cultural adquirida, a felicidade dos pais e somos gratos pela confiança. Tudo ocorreu dentro do previsto. Vê-los cidadãos do mundo é enriquecedor. As relações interpessoais mudam, o modo de ver o mundo se amplia, até mesmo comportamento em família. Agora, eles passarão toda experiência vivida para os colegas em suas respectivas escolas e darão continuidade aos estudos da língua no Centro Estadual de Idiomas”, enfatiza Eliane Passos.

Sergipe no Mundo

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o Sergipe no Mundo foi instituído pela Lei nº 9.040, de 9 de junho de 2022, e a Lei nº 9.060, de 17 de janeiro de 2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

“Em 2025 tivemos a grata surpresa de ver que a maioria dos nossos intercambistas é do interior sergipano. Por meio do Sergipe no Mundo, a educação reafirma o quanto ela é transformadora, dando oportunidade do aluno não apenas vivenciar outra cultura, mas de aperfeiçoar uma língua. É prepará-los para o futuro. Ficamos felizes com esse resultado positivo e ver que a nossa educação sergipana vai além das fronteiras”, comemorou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

O programa Sergipe no Mundo promove intercâmbio educacional para estudantes da rede pública estadual, como parte do desenvolvimento de competências linguísticas, acadêmicas e culturais nos participantes, ampliando suas perspectivas de futuro. Coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Seed, a iniciativa oferece intercâmbio internacional para 100 estudantes (selecionados por inscrição, análise documental e sorteio público) e fortalece o ensino bilíngue com o apoio do Centro Estadual de Idiomas. Neste ano, os destinos foram San Diego (EUA), Vancouver (Canadá), Málaga e Sevilha (Espanha), Cork e Waterford (Irlanda), Brighton e Cambridge (Inglaterra), Lyon (França) e Camberra (Austrália), proporcionando aos jovens experiências acadêmicas e culturais únicas. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

Foram investidos R$ 5.898.072,50, desde à contratação da empresa responsável, entrega de kits de viagens a todos os jovens, emissão de documentos e vistos, além de uma bolsa de manutenção equivalente a R$ 1.000 à moeda do país de destino, apoio financeiro de R$1.100 antes da viagem e acompanhamento psicossocial do Programa Acolher. Nesta edição, eles também receberam um celular doado pela Receita Federal.

Foto ASN