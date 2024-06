Programa Sergipe no Mundo está com inscrições abertas

Foi dada a largada para o Sergipe no Mundo, programa de internacionalização da rede estadual de ensino. As inscrições acontecem no período de 12 a 17 de junho de 2024, no portal seduc.se.gov.br. O programa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), e levará 50 alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública do estado, para uma oportunidade de viver experiências de imersão, socialização de cultura e vivência de uma cidadania global.

Com os objetivos de valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de promover atratividade no ambiente escolar e fortalecer laços de cooperação entre o Brasil com países amigos por meio do intercâmbio estudantil, a primeira turma do Sergipe no Mundo viverá o intercâmbio com duração de 30 dias em quatro países de lingua inglesa: Canadá, Vancouver, 10 vagas; Irlanda, Waterford, 5 vagas; Estados Unidos, Boston, 10 vagas; Reino Unido (Inglaterra) e Brighton, 5 vagas. De língua espanhola, serão ofertadas 20 vagas para Sevilha, na Espanha.

Para realizar a inscrição, o aluno deve estar matriculado em uma escola da rede pública de ensino de Sergipe, ter entre 14 e 17 anos de idade, média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares, ter frequência mínima de 75% e autorização expressa dos responsáveis. A documentação necessária será: comprovante de matrícula; fotocópia da certidão de nascimento; fotocópia de um documento de identidade e boletim escolar. Os estudantes que se enquadrarem nas etapas anteriores seguirão para o sorteio público eletrônico, que acontecerá no dia 28 de junho de 2024, com divulgação do resultado final dia 1° de julho de 2024.

O estudante intercambista selecionado receberá um auxílio financeiro antes no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. O intercambista também receberá um Kit Viagem composto de uma mala de 23kg; mochila; agasalho (blusão e calça); necessaire ; porta-documentos; camiseta; squeeze ; e bandeira de Sergipe. O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de R$ 4.335.000,00. As informações e documentação necessária completa para a inscrição encontram-se no portal da Seduc, no banner do programa e na aba editais e seleções.

“Este é o primeiro grande passo para a internacionalização da educação básica de Sergipe. O programa Sergipe no Mundo é um sonho concretizado de muitos alunos que desejam conhecer novas culturas e aprimorar o idioma. Os próximos editais virão com um número maior de alunos contemplados. Essa versão de 2024 disponibiliza anualmente 100 vagas, 50 das quais são para cada semestre. É um momento ímpar em que abrimos espaços para que os nossos alunos possam finalmente ter a oportunidade de aprender idiomas, de abrir a cabeça para o mundo, de ter mais oportunidades”, afirma Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE/Seduc).

Foto: Acácia Merici/Ascom Seduc