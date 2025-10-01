PROGRAMA SE NO MUNDO LEVA ALUNOS DA REDE ESTADUAL À 1ª SEMANA DE EXPERIÊNCIA NA AUSTRÁLIA E IRLANDA

Os estudantes da rede pública estadual de ensino integrantes do programa ‘Sergipe no Mundo’ deram início à sua primeira semana de intercâmbio nas cidades de Canberra, na Austrália, e Cork, na Irlanda.

Nesse primeiro momento, os intercambistas têm a oportunidade de começar a aprofundar o domínio da língua estrangeira e vivenciar novas experiências culturais, com atividades acadêmicas e passeios turísticos que enriquecem suas visões de mundo.

Proporcionando imersões estudantis e culturais que marcam suas vidas, o ‘Sergipe no Mundo’ reforça a ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), de preparar estudantes para os desafios do cotidiano. A iniciativa estimula habilidades linguísticas, culturais e sociais que contribuem para seu desenvolvimento pessoal e futuro profissional.

Na cidade de Cork, na Irlanda, a primeira semana de intercâmbio está sendo uma oportunidade de dar início aos conhecimentos dos alunos, seja por meio dos aprendizados escolares, ou dos conhecimentos adquiridos através da convivência com uma família estrangeira.

“Minha experiência está sendo muito agradável. Minha host family foi bem receptiva, e a cada dia estou ficando mais acostumado com a casa. Eu aprendo muito, tanto com os diálogos deles, quanto com as pessoas da escola. Todas as coisas aqui em Cork são sempre muito lindas e rústicas, como um museu. Estou tendo uma experiência de aprendizado e novas descobertas”, compartilhou José Emanuel Gomes, estudante do Colégio Estadual General Calazans, em Nossa Senhora das Dores.

Já em Canberra, na Austrália, a jornada dos estudantes teve um início empolgante. De acordo com Ébert Gomes, aluno do Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo, no município de Capela, o início de sua experiência em outro país foi marcado por um passeio diferente.

“Pela manhã todos nós nos reagrupamos e fomos até a escola, onde o professor nos ensinou sobre apresentação, conversação e também sobre as lojas. Depois andamos pelo City Center, o centro da cidade, onde encontramos lugares muito diversificados. Esse passeio foi feito juntamente com o professor e acabou sendo uma atividade prática. Ele mostrava para a gente os tipos diferentes de lojas que já tinha comentado em sala de aula, como barbearias, mercados, restaurantes e outros. Durante o percurso, ele também nos levou para comer a comida favorita dele, o gelatto, e nos ensinou uma expressão típica da Austrália, usada quando alguém convida um grupo para comer e se responsabiliza pela conta. Está sendo uma experiência incrível, ainda melhor do que as minhas expectativas”, disse o aluno.

Internacionalização

O Programa Sergipe no Mundo, principal política de internacionalização da educação pública em Sergipe, é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Seed, criada pelas Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025. O programa promove intercâmbio estudantil, capacitação de professores e fortalece o ensino bilíngue com apoio do Centro Estadual de Idiomas.

Em seu primeiro ano, 2024, 49 alunos da rede pública participaram de intercâmbios em cidades dos Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra e Espanha. Em 2025, o número de vagas dobrou, levando 100 estudantes a dez cidades em sete países, incluindo França e Austrália.

Destinado a alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos, o programa cobre todas as despesas, fornece kit de viagem, passaporte, visto, celular e tablet, além de suporte logístico. Após o retorno, os participantes têm matrícula garantida no Centro de Idiomas, assegurando a continuidade do aprendizado.

Foto: Ascom Seed