PROGRAMAÇÃO DA VILA DO NATAL ILUMINADO SERÁ DE MUITA MÚSICA E TEATRO NESTE FINAL DE SEMANA EM ARACAJU

Neste final de semana, de 20 a 22, a programação da Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, segue com a programação musical e teatral, além das demais atrações. Inaugurada no último dia 13 de dezembro e programada até o dia 5 de janeiro, a segunda edição do evento tem como uma das novidades este ano a montanha-russa e a duplicação da pista de patinação no gelo, com 300 metros quadrados, entrada rotativa e capacidade para até 40 pessoas, simultaneamente.

Os espetáculos teatrais da Vila do Natal Iluminado serão apresentados em sessões gratuitas, às 18h30 e 20h30, em espaço com capacidade para até 100 pessoas. As apresentações musicais acontecem diariamente, sempre às 17h, 18h30 e 20h30.

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Confira a programação a seguir:

Programação Teatro Vila do Natal Iluminado

20/12 (sexta-feira)

18h30 – ‘Palhaço sempre palhaço e a Magia do Natal’ (RC Produções)

20h30 – ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo de Teatro Imbuaça)

21/12 (sábado)

18h30 – ‘Anjos Azuis: Especial de Natal’ (Guarda Municipal de Aracaju – Programa Anjos Azuis)

20h30 – ‘O último presente de Natal’ (Trupe Kadabra)

22/12 (domingo)

18h30 – ‘O Natal Mágico da Trupe’ (Trupe Kadraba)

20h30 – ‘Presépio do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

Programação Musical Vila do Natal Iluminado

20/12 (sexta-feira)

17h – Cláudia Lima saxofonista

18h30 – Carol Gomes

20h30 – Luiz Fontinelli

21/12 (sábado)

17h – Coral Vivace

18h30 – Késia Rabelo

20h30 – Os Mendonças

22/12 (domingo)

17h – Grupo de Dança Cangaceiros do Sertão

18h30 – Ministério IDE

20h30 – Flávio Brito

Foto: Thiago Santos