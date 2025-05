PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DO POVO CONTA COM PABLO ENTRE AS ATRAÇÕES DESTE SÁBADO, NA ORLA DE ATALAIA

As noites de festejos juninos continuam neste sábado, 31, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A partir das 17h, o público poderá apreciar as atrações da Vila do Forró e, às 19h, terão início os shows do palco principal do Arraiá do Povo, com Danielzinho Jr, seguido por Baby Som, às 21h, Pablo, às 23h, e, para fechar a noite, Walkyria Santos. Entre os intervalos, a banda Forró Prime se apresentará no palco 360º.

Para quem curte um clima mais tranquilo, a Vila do Forró segue com uma programação cheia de tradições e fomento à cultura. No Coreto, às 17h30, se apresenta o Trio Chamego Bom. Já no Barracão da Sergipe, a partir das 19h, o público dançará ao ritmo de Rodriguinho do Forró, em seguida, às 20h30, Quadrilha Século XX, e, às 21h30, Fabinho Melo. Já no Teatro, a partir das 18h30, haverá a apresentação da Cia Saurus, com a peça ‘Mistérios do São João’, e, às 20h30, é a vez da Cia de Teatro Mamulengo Baile Estrela, com ‘O mugido do Boi Janeiro lá pras bandas de Sergipe’.

Programação Arraiá do Povo

19h – Danielzinho Jr.

21h – Baby Som

23h – Pablo

1h – Walkyria Santos

Programação Vila do Forró

Coreto

17h 30 – Trio Chamego Bom

Barracão

19h – Rodriguinho do Forró

20h30 – Quadrilha Século XX

21h30 – Fabinho Melo

Teatro

19h30 – Mistérios do São João (Cia Saurus)

20h30 – O mugido do Boi Janeiro lá pras bandas de Sergipe (Cia de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

Texto e foto ASN