Programação do CineAlquimia traz estreias e clássicos de 3 a 9 de julho em Aracaju

A programação do CineAlquimia para a semana de 3 a 9 de julho já está disponível e promete atrair públicos de todas as idades em Aracaju. Entre os destaques estão os sucessos Jurassic World: Recomeço, Lilo & Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Elio e o nacional F1, com sessões dubladas e legendadas ao longo da semana.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (03/07):

10h30 – Como Treinar o Seu Dragão (Dublado)

13h30 – Lilo & Stitch (Dublado)

16h00 – Elio (Dublado)

18h40 – Jurassic World: Recomeço (Legendado)

Sexta-feira (04/07):

13h00 – Elio (Dublado)

15h20 – Lilo & Stitch (Dublado)

17h50 – F1 (Dublado)

21h10 – Jurassic World: Recomeço (Legendado)

Sábado (05/07):

10h30 – Lilo & Stitch (Dublado)

13h00 – Elio (Dublado)

18h30 – Jurassic World: Recomeço (Legendado)

21h20 – F1 (Dublado)

Domingo (06/07):

13h50 – Elio (Dublado)

16h00 – Como Treinar o Seu Dragão (Dublado)

18h40 – Jurassic World: Recomeço (Dublado)

Segunda-feira (07/07):

10h30 – Lilo & Stitch (Dublado)

13h00 – Elio (Dublado)

15h20 – Lilo & Stitch (Dublado)

17h50 – Jurassic World: Recomeço (Legendado)

20h45 – F1 (Dublado)

Terça-feira (08/07):

13h50 – Elio (Dublado)

16h00 – Como Treinar o Seu Dragão (Dublado)

18h40 – Jurassic World: Recomeço (Dublado)

Quarta-feira (09/07):

10h30 – Elio (Dublado)

13h50 – Lilo & Stitch (Dublado)

16h10 – Elio (Dublado)

18h40 – Jurassic World: Recomeço (Dublado)

Os ingressos já estão disponíveis pelo site oficial Ingresso.com. A programação está sujeita a alterações, portanto recomenda-se o acompanhamento do perfil do Espaço Alquimia no Instagram para atualizações em tempo real.

O CineAlquimia reforça seu compromisso em proporcionar experiências cinematográficas únicas, com conforto e qualidade para o público sergipano.

