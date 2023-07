Programação do fim de semana para a família no RioMar Aracaju

O circuito da diversão no RioMar Aracaju inclui pista de patinação, o espetáculo no gelo A Princesa e os Guardiões Nevados e o parque temático Vila Encantada

O fim de semana promete ser animado na capital sergipana, para a criançada em férias e toda família. Além da pista de patinação no gelo Iceland, que tem sido um dos maiores entretenimentos dos últimos anos para o público que frequenta o RioMar, aos sábados e domingos, a estação gelada se transforma em palco para o espetáculo A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados.

A história narra a saga de uma linda princesa que desperta de um longo e profundo sono, após o feitiço de uma bruxa má. Ao acordar, para celebrar a vida, a princesa reúne seus súditos glaciais, fadas, guardiões e flocos de neve e promove um baile muito especial.

Entre piruetas, coreografias e performances, oito artistas encantam o público em geral. Os espetáculos são gratuitos e irão acontecer durante os fins de semana de julho, sempre às 16h.

Após cada espetáculo, as crianças participam de um encontro marcado com as personagens, para registrar o momento. O meeting acontece das 16h30 às 17h30 e o acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Diversão congelante na pista de patinação Iceland

Para quem não abre mão de uma brincadeira mais radical, a pista de patinação no gelo funciona todos os dias nos seguintes horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

O passaporte para a diversão pode ser adquirido através da Sympla ou na bilheteria do evento. Para pagamento em dinheiro, o ingresso custa $50,00 por 30 minutos e R$ 70,00 por 1h; no cartão de crédito, o valor passa a R$55,00 por 30 minutos ou R$75,0 por 1h; já o trenó custa R$ 40,00 com direito a 18 voltas pela pista. Crianças de 5 a 12 anos podem entrar sozinhas, desde que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área da patinação no gelo. Confira o regulamento no www.riomar aracaju online.com.br .

Até domingo (16), compras realizadas no SuperApp RioMar Aracaju ou no site RioMar Aracaju Online, acima de R$ 80, chegam acompanhadas de 1 ingresso para a pista de patinação.

Foto. Artur Soares

