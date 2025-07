PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA TEM ATRAÇÕES NA VILA DO FORRÓ E NA TEMPORADA GONZAGÃO, EM ARACAJU

O clima de festejo junino segue na programação realizada pelo Governo do Estado. Neste final de semana, os forrozeiros podem contar com uma série de apresentações, tanto na Vila do Forró, que continua até o dia 27 de julho na Orla da Atalaia, como na Temporada Gonzagão, evento que terá início nesta sexta-feira, 11, no Complexo Gonzagão, no conjunto Augusto Franco, ambos na capital sergipana.

Na Vila, o público é recepcionado com apresentações no Coreto, a partir das 17h30. Nesta sexta, se apresentam no espaço Jacaré e Trio Pantanal, Denisson Oráculo, Glauber Souza. Já no Teatro, as apresentações começam às 18h30, com a peça ‘Andarilhos’, do Circo Ruedas; e ‘São João do Antenor’, da Companhia Ponto de Teatro. Já no Barracão da Sergipe, a programação inicia às 19h, com Paula Brasil, Peneirou Xérem, João Ventura e Xamego de menina.

No sábado, 12, o Coreto recebe Pífano Beija Flor, Trio Sanfona Branca e Kelly Ramos. No Teatro, serão exibidos os espetáculos ‘Balaio de contos, cantos e encantos’, do Grupo Coletivo Cênico; e ‘Faz de Conta no Ciclo Junino’, do Grupo Companhia Ponto de Teatro.

No Barracão, acontecem as apresentações da Quadrilha Xodó Guerreiras, Diego Santos, seguido da Quadrilha Balanço do Nordeste, Erick Souza e Zeca Agricultor.

No domingo, 13, as atividades do Coreto começam com Flavia Martinstar, seguida por Seu e Ravel Cardoso. No Teatro haverá as apresentações de ‘Variedelas’, do Grupo Cia Gentileza Produções Artisticas; e ‘Circo no Sítio’, do Grupo Circo Rueda. O Barracão receberá a Quadrilha Xodó da Chapada, Marcos Paulos, Quadrilha Cangaceiros da Boa, Luiz Paulo e Bagdá.

Em outro ponto da cidade, a Temporada Gonzagão estreia nesta sexta, às 19h, com Chiquinho do Além Mar, Cebolinha do Forró Biss e Franquinho Vaqueiro. Já no sábado, 12, será a vez de Santana Baião da Penha, Corisco do Trovão e Rafinha ‘O bom de verdade’ subirem ao palco. No domingo, 13, a partir das 18h, comandam a noite Domingo Balança Eu, Ray Lucca e Ygor Ranieri.

Realizações

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

A Temporada de Forró do Gonzagão, por sua vez, é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento e Maratá.

*Confira a programação completa:

Programação Vila do Forró

Sexta-feira – 11 de julho

Coreto

17h30 – Jacaré e Trio Pantanal

19h – Denisson Oráculo

21h – Glauber Souza

Teatro

18h30 – Andarilhos (Circo Rueda)

20h – São João do Antenor (Companhia Ponto de Teatro)

Barracão

19h – Paula Brasil

20h30 – Peneirou Xérem

21h30 – João Ventura

23h – Xamego de Menina

Sábado – 12 de julho

Coreto

17h30 – Pífano Beija Flor

19h – Trio Sanfona Branca

21h – Kelly Ramos

Teatro

18h30 – Balaio de contos, cantos e encantos (Grupo Coletivo Cênico)

20h – Faz de Conta no Ciclo Junino (Grupo Companhia Ponto de Teatro)

Barracão

18h – Quadrilha Xodó Guerreiras

19h – Diego Santos

20h30- Quadrilha Balanço do Nordeste

21h30 – Erick Souza

23h – Zeca Agricultor

Domingo – 13 de julho

Coreto

17h30 – Flavia Martinstar

19h – Seu BIná

21h – Ravel Cardoso

Teatro

18h30 – Variedelas (Grupo Cia Gentileza Produções Artisticas)

20h – Circo no Sítio (Grupo Circo Rueda)

Barracão

18h – Quadrilha Xodó da Chapada

19h – Marcos Paulos

20h30 – Quadrilha Cangaceiros da Boa

21h30 – Luiz Paulo

23h – Bagdá

Temporada Gonzagão

Sexta-feira – 11 de julho

19h – Chiquinho do Além Mar

21h – Cebolinha do Forró Biss

23h – Franquinho Vaqueiro

Sábado – 12 de julho

19h – Santana Baião da Penha

21h – Corisco do Trovão

23h – Rafinha “O bom de verdade”

Domingo – 13 de julho

18h – Balança Eu

20h – Ray Lucca

22h – Ygor Ranieri

*A programação pode sofrer alteração

Foto: Diego Souza