Programação do Forró Caju 2025 é divulgada nesta terça-feira, em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju divulga nesta terça-feira, 6, às 17h, a programação oficial do Forró Caju 2025. Reconhecido como um dos maiores festejos juninos do País, o evento atrai milhares de pessoas a cada noite, ao som de grandes nomes da música local e nacional, em uma celebração marcada por tradição e diversidade de ritmos. O anúncio será realizado no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Durante coletiva à imprensa, a prefeita Emília Corrêa vai revelar os principais detalhes do evento, como as atrações confirmadas, a estrutura preparada para a festa e as novidades que marcam esta edição. Também serão apresentadas informações sobre acessibilidade, apoio cultural e ações especiais voltadas para o fortalecimento da cultura local.

Foto: Marcelle Cristinne