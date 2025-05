Programação do Pré-Caju é anunciada e já estão à venda blocos oficiais e Camarote Aju

Saulo Fernandes, Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana e outros grandes nomes vão agitar a Orla de Atalaia, de 14 e 16 de novembro, em Aracaju

Começou a contagem regressiva para o Pré-Caju 2025! Foi divulgada a programação dos blocos oficiais e dos três dias do Camarote Aju, e agora os foliões já podem se programar para curtir a maior prévia carnavalesca do Brasil. Estrelas como Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana e Xanddy Harmonia estão confirmados em mais um ano, mas a folia também terá novidades como Saulo Fernandes e Claudia Leitte, que retornam após o hiato de um ano. Em sua 27ª edição, o Pré-Caju ocorrerá entre os dias 14 e 16 de novembro.

Saulo Fernandes volta ao Pré-Caju fazendo casadinha com Ivete Sangalo no bloco Com Amor. Em cima do trio, ela comanda os foliões do bloco de cordas no sábado (15) e ele no domingo (16). Também está confirmado o veterano Bell Marques, único a puxar o bloco nos dois dias de folia na avenida com o Vumbora. Outro nome que animará os foliões com abadás é o cantor Xanddy Harmonia, que desfilará no sábado com um novo bloco: o Torcida. E Léo Santana estará contagiando os fãs dentro e fora das cordas no domingo, no bloco Vem com o Gigante.

Já Cláudia Leitte retorna a programação da festa para animar os foliões do Camarote Aju. Além da cantora baiana, também passarão pelo palco do badalado espaço nomes do axé music como Pagod’art, Banda Eva, Rafa & Pipo Marques, Parangolé. E como o Pré-Caju é feito pensando em todos os públicos, quem gosta de forró, sertanejo, arrocha e pagode vai curtir os shows de Wesley Safadão, da dupla Zé Neto & Cristiano, de Luiz Ferraz, Léo Santana, Henry Freitas, Franquinho Vaqueiro, Larissa Costa, Kart Love e Eric Land.

Segundo o empresário e idealizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira, em breve serão anunciadas as atrações dos trios da pipoca, voltados especialmente para o público sem cordas. “Estamos montado a programação da pipoca e dos blocos alternativos Cajuranas e Caranguejo Elétrico, mas já adiantamos que grandes estrelas estarão presentes”, pontua.

O Pré-Caju acontecerá de 14 a 16 de novembro de 2025, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). A concentração e saída dos blocos de trios ocorrerá na Passarela do Caranguejo, de onde seguirão por toda extensão da Avenida Santos Dumont, passando pelo Camarote Aju, hotéis, bares e restaurantes até chegar as imediações do Farol da Coroa do Meio, totalizando cerca de quatro quilômetros percorridos.

Vendas de blocos e do Camarote Aju

Para garantir a sua participação na festa com preços especiais de lançamento, seja nos blocos de trios ou no Camarote Aju, basta ir até à loja Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) ou acessar um dos sites: www.precaju.;com.br e www.pointdoingresso.com.br. O pagamento pode ser realizado em todos os cartões de crédito, sendo que no Banese Card é possível parcelar em até 10 x sem juros.

Confira as atrações dos blocos e do Camarote Aju, com valores já anunciados:

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS OFICIAIS

15 de novembro (sábado)

Bloco Com Amor – Ivete Sangalo

Bloco Vumbora – Bell Marques

Bloco Torcida – Xanddy Harmonia

16 de novembro (domingo)

Bloco Vumbora – Bell Marques

Bloco Com Amor – Saulo Fernandes

Bloco Vem com o Gigante – Léo Santana

PROGRAMAÇÃO DO CAMAROTE AJU

14 de novembro (sexta-feira)

Wesley Safadão

Léo Santana

Banda Eva

Luiz Ferraz

15 de novembro (sábado)

Claudia Leitte

Henry Freitas

Pagod’art

Kart Love

Franquinho Vaqueiro

16 de novembro (domingo)

Zé Neto & Cristiano

Eric Land

Rafa e Pipo Marques

Parangolé

Larissa Costa

Texto e foto Osanilde Oliveira