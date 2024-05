Programação do Rancho RioMar será aberta com Nineia Oliveira e Danielzinho

Os shows gratuitos acontecem nas praças de alimentação nos dias 28 e 29, respectivamente

Com a proximidade de junho, o RioMar Aracaju prepara-se para proporcionar grandes experiências aos visitantes que frequentam o empreendimento. Em ritmo de celebração ao mês que representa a tradicional cultura nordestina, o shopping apresenta o Rancho RioMar, que traz dentro da programação o São João na Praça, com atrações gratuitas e escolhidas para agradar a todos os estilos de forrozeiros.

A partir do dia 28 de maio, a programação do Rancho RioMar apresenta o São João na Praça. A programação inicia na Praça de Alimentação Mar, com a cantora Nineia Oliveira trazendo um repertório recheado de forró das antigas. Já no dia 29, a Praça de Alimentação Rio vai acolher o cantor Danielzinho, o Kaceteiro do Forró. As apresentações começam sempre às 19h e o acesso é gratuito.

Conhecida como a queridinha de Sergipe, Nineia Oliveira abre a programação do evento, como uma das atrações do São João na Praça. Com mais de 20 anos de carreira, a cantora já conquistou o público sergipano com um repertório dos grandes clássicos do forró. Por onde passa, a cantora chama a atenção pela interação com os fãs, carisma e versatilidade no palco, o que fortalece, cada vez mais, sua trajetória profissional.

‘Nada me faz esquecer’, ‘Amor não deixa’, ‘Carta branca’, ‘Cadê você bebê?’, ‘Anjo querubim’ e ‘Tô fazendo falta’, são alguns sucessos que prometem animar a todos que não dispensam um bom forró. O show de Nineia Oliveira acontece na Praça de Alimentação Mar, a partir das 19h.

Já no dia 29 de maio, também às 19h, é a vez de Danielzinho, o Kacateiro do Forró, aquecer a Praça de Alimentação Rio, com seu repertório variado, que mescla o forró raiz com um estilo mais moderno e com as músicas de vaquejada. Com uma experiência de mais de 20 anos de estrada, Danielzinho garante que irá realizar um show inesquecível para os fãs.

Foto assessoria

