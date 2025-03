Programação dos 170 anos de Aracaju leva forró, lambada e pagode para Orla Pôr do Sol

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promoveu uma programação especial neste domingo, 23, para comemorar os 170 anos da capital sergipana. O evento, realizado na Orla Pôr do Sol, contou com a participação de artistas locais e nacionais, incluindo Tatua Mensageiro do Forró, Luiz Fonteneli e a pernambucana Bia Villa-Chan. Para encerrar a noite, a banda baiana 7Kássio, com um repertório que mistura pagode e funk, foi a atração surpresa da festa.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, destacou que a visão da prefeita Emília Corrêa foi tornar a comemoração dos 170 anos mais descentralizada, envolvendo diferentes comunidades e bairros. “A intenção foi que todos pudessem sentir o senso de pertencimento, com uma festa que atingisse diversas regiões da cidade. Hoje, na Orlinha Pôr do Sol, contemplamos a zona de expansão com muita música, cultura e forró”, afirmou.

O cantor Luiz Fonteneli expressou sua satisfação com a nova gestão, que tem promovido maior visibilidade para os artistas sergipanos. “Nas gestões anteriores, não tínhamos a oportunidade de apresentar nossos projetos e shows. Agora, a prefeitura abre espaço para todos os segmentos artísticos e para locais que anteriormente não faziam parte da programação do aniversário de Aracaju. São 30 dias de eventos, o que é uma grande honra para nós”, destacou.

Tatua Mensageiro do Forró também se mostrou grato pela oportunidade. “É uma grande honra fazer parte dessa comemoração. O acolhimento da prefeitura e a valorização dos artistas locais é muito gratificante”, afirmou.

A cantora Bia Villa-Chan, que levou ao público ritmos como a lambada e o axé, também demonstrou entusiasmo. “Estava ansiosa para tocar aqui e sou muito grata por ser tão bem recebida pelos aracajuanos”.

COMÉRCIO BENEFICIADO

A festa também proporcionou uma oportunidade para mais de 30 ambulantes e comerciantes fixos da Orla Pôr do Sol. Fabiana Oliveira, de 49 anos, que trabalha no “Açaí Mais”, comentou sobre as boas expectativas de vendas durante o evento: “Para nós, comerciantes daqui, é uma grande oportunidade de aumentar as vendas.”

Marleide dos Santos, 56 anos, que comercializa bebidas há mais de 30 anos na Orla, também elogiou a iniciativa. “Foi muito bom, porque eventos como os de hoje, com bandas, incentivam as pessoas a participar e a consumir. A maioria dos eventos na região são náuticos, e as pessoas trazem suas próprias bebidas, o que dificulta as vendas”.

A festa também foi bem recebida pela população local. O professor Antônio Carlos, 55 anos, destacou a importância de descentralizar os eventos. “A iniciativa de diversificar os locais de festa foi muito bacana. A Orla Pôr do Sol é um lugar agradável, e essa ação da prefeitura possibilita que pessoas de diferentes áreas da cidade participem da celebração”.

O empresário Valter Freire, 65 anos, considerou o evento uma inovação importante. “Já vemos mudanças com a chegada da nova gestão. Este evento, realizado aqui, é muito significativo para quem frequenta o local e para quem mora nas proximidades. Que seja apenas o começo de muitas outras realizações da prefeitura”.

A festa contou com o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Guarda Municipal de Aracaju, Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, Polícia Militar, entre outros órgãos municipais.

